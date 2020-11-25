25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü: Duygusal şiddet uygulayan erkeklerin ortak özellikleri neler?

Sürekli ne yaptığınızı ve kiminle birlikte olduğunuzu bilmek istiyor. İstediğini yapmazsanız sinirleniyor. İşi berbat etmemeniz için size onun nasıl yapılacağına dair talimat veriyor.

Eğer siz, bir arkadaşınız ya da akrabanız böyle bir durumdaysa, sizi kontrol etmeye çalışan baskıcı bir erkekle karşı karşıya olmanız muhtemel.

Bunlar, Meksikalı çift ve aile terapisti Tere Diaz Sendra'nın görüşleri.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle BBC Mundo Servisi'ne konuşan Sendra, "Cinsiyet eşitliği konusunda evrimleştiğimiz bir yüzyılda kulağa inanılmaz gelebilir ancak sahiplenici ve kontrolcü davranışlarla kapana kıstırılmış danışmanlar o kadar çok görüyorum ki" diyor. "Özellikle de kadınlara oluyor" diye belirtiyor.

Aile içi şiddetin önlenmesi konusunda çalışan Sendra, psikolojik şiddete varan kontrolcü davranışın ne olduğunu, bu davranışın nasıl tespit edileceğini ve bundan nasıl kaçınılacağını anlattı.

Kontrolcü ve baskıcı bir partner nasıl tanımlanır?

Bu kaba, sert ve saygısız bir kişidir.

Hepimiz bir ara kontrolcü bir şekilde davranmışızdır ancak psikolojik şiddet uygulayan kişi bazı imtiyazlarını hükmetmek ve başka bir kadını ya da erkeği kendi arzularına, çıkarlarına, ihtiyaçlarına ve gerekliliklerine göre boyun eğdiren kişidir.