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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 00:54 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyesince bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali'nde "Buyur buradan kaç" adlı oyun sergilendi

BİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesince bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali'nde ''Kadına yönelik şiddete göz yumma, sessiz kalma'' sloganıyla ''Buyur buradan kaç'' adlı oyun sahnelendi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, yönetmenliğini Serdar Sevtekin'in yaptığı ve oynadığı 2 perdelik komedi oyununda, İpek Tenolcay, Sezer Soykök, Cemal Gönen, Zeynep Buse Kale ve Büşra Münevver Öztepen rol aldı.

Oyunu izlemeye gelen tiyatroseverlere, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için üzerinde ''Kadına Karşı Şiddete Dur De'' yazan rozetler hediye edildi.

Belediye Başkanı Nihat Can, oyunun ardından yönetmen Sevtekin ve oyunculara, toprak yapımı vazo hediye etti.

Bir konuşma da yapan Can, ''2004 yılında başladığımız belediyecilik hayatımızda yol ve altyapı çalışmaları derken aynı zamanda sosyal belediyecilik ve kültürel anlamda da tiyatronun önemini kendimize bir düstur edindik. Bu nokta da 2004 yılından beri devam ettik.'' dedi.

Oyun sonunda tiyatroseverler, ellerindeki turuncu renkli kağıtları kaldırarak, ''Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'' ne destek verdi.

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Bilecik Tiyatro sahnesinde ''Kadına karşı şiddete dur'' dedi

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