25 Kasım Pazartesi Ankara'da okullar tatil mi? İşte kar tatili olan iller...

Kar yağışının etkisini arttırmasıyla birlikte okullarda kar tatili haberleri de peş peşe gelmeye başladı. 25 Kasım Pazartesi günü 6 ilin tamamında ve 2 ildeki bazı ilçelerde eğitime kar nedeniyle ara verildi.

"Yarın Ankara'da okullar tatil mi?" sorusu öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. İstanbul, Ankara başta olmak üzere 23 Kasım Cumartesi günü etkisini gösteren kar yağışı, Türkiye'de birçok ilde etkisini göstermeye devam ediyor.

lk tatil açıklaması Kayseri Valiliği'nden geldi. Kayseri Valiliği tarafından yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"Meteoroloji'den alınan son verilerin değerlendirilmesi sonucunda ilimiz merkezi ve tüm ilçeler dahil olmak üzere 25 Kasım Pazartesi günü eğitim-öğretime (özel eğitim kurumları ve kurslar da dahil) 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli personellerden engelli ve hamile olanlar izinli sayılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur." Kayseri'nin ardından Adana, Niğde, Kayseri'de de okullar tatil ilan edildi.

NEVŞEHİR’DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise bölgede aralıklarla devam eden kar, olası buzlanma riski ve olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretimin 25 Kasım Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli, hamile, kronik hastalığı bulunanlarla çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden annelerin de yarın idari izinli sayılacağı duyuruldu.

ADANA'DAN DA TATİL HABERİ GELDİ

Adana’nın yüksek kesimlerindeki Feke Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma ihtimali nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Kentin yüksek rakımlı Feke, Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerinde sabahın erken saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. İlçe kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamada, “İlçe Umumi Hıfzıssıha Kurulunun 24.11.2024 tarih ve 2024/1 sayılı kararı uyarınca taşımalı eğitim kapsamındaki okullarımızda ve merkez dışındaki köy okullarımızda 25.11.2024 tarihinde 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmesine; ayrıca kamuda çalışan hamile ve engelli personellerimizin 25.11.2024 tarihinde 1 gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.

ANKARA'DAN TATİL AÇIKLAMASI GELMEDİ!

Ankara Valiliği'nden henüz tatil açıklaması gelmedi. Valilerden açıklama geldiği taktirde haberimizi tekrardan güncelleyeceğiz.