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25 kiloluk balık görenleri şaşırtıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 12:06 | Son Güncelleme

Kırıkkaleli bir balıkçının oltasına takılan 25 kilogramlık sazan balığı görenleri şaşırtıyor.Kırıkkale’de 35 yıldır balıkçılık yapan Tamer Çelik’in oltasına takılan 25 kiloluk sazan balığı görenleri hayrete düşürdü.

Kırıkkaleli bir balıkçının oltasına takılan 25 kilogramlık sazan balığı görenleri şaşırtıyor.
Kırıkkale’de 35 yıldır balıkçılık yapan Tamer Çelik’in oltasına takılan 25 kiloluk sazan balığı görenleri hayrete düşürdü. 25 kiloluk sazan balığı, hem görüntüsü hem de ağırlığıyla dikkat çekiyor. 120 liradan satışa çıkarılan sazan balığı alıcısını bekliyor. Etinin lezzetli olduğunu belirten Çelik, “Bu balığın adı sazandır, Hirfanlı Barajı’ndan tutuyoruz. Sazan, yayın balığı, levrekler genellikle Hirfanlı Barajı’ndan çıkıyor. Bizim Kırıkkale’nin meşhur balıklarıdır. Hirfanlı Barajı’nın balıklarıdır. Bunların daha büyükleri de var. 40 kilogram gelenleri de var. Bu normalde 25 kilogram. Bunun daha büyükleri 50 kiloya kadar gelir. Çok şahanedir içi kırmızı olur çok lezzetli bir balıktır. Bunun en güzeli mangal yapıp yiyeceksin. Çok lezzetli bir balıktır. Bizim Kırıkkale’ye hastır” dedi.

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