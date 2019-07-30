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25 kişilik kredi dolandırıcılığı çetesinden 12’si tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 11:49 | Son Güncelleme

Kocaeli’de kredi notu düşük olan ve bankadan kredi almakta zorlanan insanları, kurdukları çağrı merkezinden arayarak kredi verme vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 25 kişilik çeteden 12’si tutuklandı.Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kredi notu düşük olan ve bankadan kredi almakta zorlanan insanları kredi verme vaadiyle dolandıran 26 kişiyi, Kocaeli ve İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

25 kişilik kredi dolandırıcılığı çetesinden 12’si tutuklandı

Kocaeli’de kredi notu düşük olan ve bankadan kredi almakta zorlanan insanları, kurdukları çağrı merkezinden arayarak kredi verme vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 25 kişilik çeteden 12’si tutuklandı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kredi notu düşük olan ve bankadan kredi almakta zorlanan insanları kredi verme vaadiyle dolandıran 26 kişiyi, Kocaeli ve İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Kredi notu düşük insanlara kredi verme vaadi ve konteyner satışı ile ilgili görüşme yaparak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen kişileri takibe aldı. Polis ekiplerinin takibi sonrasında Kocaeli ve İstanbul’da belirlenen 28 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla 26 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan aramada 28 cep telefonu, 1 hard disk, 22 sim kart, 8 hafıza kartı, 4 flash bellek, ayrıca bir miktar uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Vatandaşları dolandırmak için sahte çağrı merkezi kurdular
Şüpheliler hakkında yapılan incelemede şahısların Gebze, Çayırova ve Darıca ilçelerinde dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanmak üzere çağrı merkezi açtıkları belirlendi. Şahısların açtıkları çağrı merkezinde internet üzerinden kredi verme vaadiyle dosya masrafı ve kredi notunun yükseltilmesi adı altında reklam verdikleri, kendilerini arayan vatandaşları para yatırmalarını isteyerek ve konteyner satışı adı altında kaparo talep ederek dolandırdıkları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca dolandırıcılıktan kazandıkları paraları başka şahıslar adına açtırılan hesaplara yatırdıkları, yabancı uyruklu şahıslar adına açılmış GSM hatları ile müşteki şahısları aradıkları, çok sayıda müştekiyi dolandırdıkları tespit edildi.

25 şahıstan 12’si tutuklandı
Gözaltına alınan şahıslardan 1’i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 25 kişi işlemlerinin ardından dün Gebze Adliyesine sevk edildi. Adliyede sorguları tamamlanan şüphelilerden 12’si tutuklanırken, 13 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili bazı şahısların ise firari olarak arandığı öğrenildi.

25 kişilik kredi dolandırıcılığı çetesinden 12’si tutuklandı

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