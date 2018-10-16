25 kişinin öldüğü tren kazasının nedeni 'bakım ve kontrol' eksikliği çıktı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde geçen 8 Temmuz'da meydana gelen ve 25 kişinin öldüğü, 340 kişinin de yaralandığı tren faciasıyla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, kazanın, 1900'lü yıllarda yapıldığı değerlendirilen kâgir (taş ya da tuğladan) menfez ile rayların arasının sağanak nedeniyle boşalması sonucu meydana geldiği belirtildi. Kazadan 10 gün önce uyarılmasına rağmen gerekli bakım ve kontrolleri yapmadığı gerekçesiyle 'bakım müdürü, yol bakım onarım şefi, hat bakım onarım memuru ve köprüler şefi' olarak çalışan 4 görevli 'asli kusurlu' bulunurken, bilirkişi heyeti rapora, tren makinistinin seri fren yaparak uzun sürüklenme mesafesinin önüne geçtiği, meydana gelebilecek kayıpların artmasına engel olduğu ve kazanın şiddetini azalttığı kanaatine vardığını yazdı.

Çorlu'da geçen 8 Temmuz'da 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin de yaralandığı tren kazasına ilişkin hazırlanan bilirkişi heyeti raporunun detayları ortaya çıktı. Kazanın ardından olayla ilgili soruşturma başlatan Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı; İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Bekir Binboğa, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Karaşahin, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Görevlisi Engin Bıçakçı, inşaat mühendisi Hakan Bozbulut ile serbest makine mühendisi Bedri Duman'ı bilirkişi olarak belirleyip rapor düzenlenmesini istedi. Birilkişi heyeti kaza yerinde yaptığın incelemenin ardından 33 sayfalık raporunu 8 Ekim'de savcılığa sundu.

KAZANIN OLDUĞU MENFEZ 1900'LÜ YILLARDA YAPILMIŞ

Raporda, kâgir (taş ya da tuğladan) menfez ile tren raylarının arasında aşırı yağışlar nedeniyle boşluk oluştuğu ve kazanın bu nedenle meydana geldiği tespitine yer verildi. Menfezin 1900'lü yıllarda yapıldığı belirtilen raporda, "Menfezin üst tarafında bulunan dolgunun büyük bir kısmının ve tamamen ortadan kalktığı ve çerçevenin altı boş ve askıda kaldığı görülmüştür. Menfezin kâgir yapıda olduğu ve muhtemelen hattın 1900'lü yılların başında veya öncesinde yapıldığı düşünülmektedir, zira günümüzde artık kâgir menfez yapılmamakta, ağırlıklı olarak beton veya betonarme menfez yapımı benimsenmiştir. Demir yolu hattı, Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilmiş ve günümüzde hâlâ yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan tek hat işletmeciliği yapılan bir hat olup, hatta elektrifikasyon ve sinyalizasyon mevcuttur" denildi.

KAZADAN 10 GÜN ÖNCE UYARI YAZISI GELMİŞ

Bilirkişi heyeti raporda, Haydarpaşa Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğü'nde Servis Müdürü Vekili Mümin Karasu'nun kazadan 10 gün önce 29 Haziran 2018 tarihinde hazırladığı turne raporunda, aşırı yağışların beklendiğini ve gerekli tedbirlerin alınmasını istediği bilgisine yer vererek, özetle, şunları kaydetti:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilerde önümüzdeki günlerde ve yaz dönemi içinde aşırı yağmur yağışlarının olabileceği bilgisi alınmıştır. Özellikle Meteoroloji'den hava durumunun takip edilerek sicilli yarma ve dolgu şevlerinin akma ve heyelan tehlikesine karşın gözetim ve kontrol altında tutulması... Doğal afetlerin kazaya sebep olmadan önlenmesi büyük önem arz etmektedir. Bu gibi olağanüstü durumlarda gerekli görülen yerlerde yaya kontrollerin artırılması... denilmesine rağmen söz konusu turne raporundan sonra ve kaza günü meydana gelen şiddetli yağıştan sonra kaza günü, vuku bulan aşırı yağmurlardan sonra, gerekli hat muayenesinin yapılmaması nedeniyle, kazanın meydana gelmesinde bir ihmal ve asli kusur olduğu..."

MÜDÜR, ŞEF, MEMUR VE KÖPRÜ GÖREVLİSİ ASLİ KUSURLU

Heyet raporunda, gerekli bakımları yapmadığı gerekçesiyle Demiryolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Yol Bakım Onarım Şefi Özkan Polat, Hat Bakım ve Onarım Memuru Celaleddin Çabuk ile Köprüler Şefi Çetin Yıldırım'ı 'asli kusurlu' buldu. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı raporun ardından 4 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Çorlu Adliyesi'nde ifadeleri alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MAKİNİSTLER SERİ FRENLE BÜYÜK KAYIPLARIN ÖNÜNE GEÇMİŞ

Tren kazasını araştıran bilirkişi heyetinin raporunda makinistler Halil Altınkaya ve Suat Şahin'in kusurlu olmadığı hatta seri fren yaparak büyük kayıpların da önüne geçtiği ifade edildi. Raporda trenin saatte 110 kilometre hızla gittiği ve hız ihlali yapmadığı belirtilerek, "Makinistin seri fren yapması neticesinde, uzun sürüklenme mesafesinin önüne geçildiği, meydana gelebilecek kayıpların artmasına engel olunduğu ve kazanın şiddetini azalttığı kanaatine varılmıştır. Bu sebeple Çorlu-Sarılar mevkii tren kazasında, makiniste dönük bir hata söz konusu değildir" denildi.

Ayrıca makinistlerin bulunduğu kabin kamera görüntülerini de inceleyen heyet, lokomotifin geçişi sırasında menfezin bozulduğu görüşünde birleşerek, "Lokomotif kabin içindeki kamera görüntüleri incelendiğinde, askıda kalan çerçeve üzerinden lokomotifin geçişi esnasında makinistin koltuktan yaklaşık 5-10 santim yükseldiği ve tekrar koltuğuna oturduğu net bir şekilde görülmüştür. Dolayısıyla, hat geometrisinin düşey yöndeki bozulmasının lokomotifin geçmesi ile oluştuğu kanaatini güçlenmektedir" ifadeleri kullanıldı.