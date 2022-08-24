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25 köy yoluna geçiş buradan sağlanıyordu! 'Tapulu arazim' deyip kapattı

24.08.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta 25 köy yoluna geçişi sağlayan yolu, tapulu arazim diyerek kapatan Tufan Erturk, vatandaşların tepkisini topladı. Yol, şerit ve te örgü çekilerek kapatılırken Erturk, ''burada 800 metrekare yerim var, bunun yarısı yola gitti. O zaman ki vali bey buraya gelerek bu direği buradan kaldırıp yolun kenarına dikeriz dedi. . Aradan 6 sene geçti ve bu direk alınmadı'' dedi.

25 köy yoluna geçiş buradan sağlanıyordu! 'Tapulu arazim' deyip kapattı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Mollabey Köyü sakinlerinden olan Tufan Erturk, 800 metrekarelik arazisinin içerisinde bulunan ve tapulu olduğunu iddia ettiği yolu ulaşıma kapattı. Erturk, arazisi üzerinde bulunan direğin kaldırılmamasından dolayı böyle bir eylem gerçekleştirdiğini belirtirken yolun kapandığını gören ve şaşkınlıklarını gizleyemeyen bazı sürücüler çaresizce geri dönerken bazıları da tepki gösterdi.

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''TAPU BİZE AİT''

Yolun tapusunun kendilerine ait olduğunu aktaran Cevat Erturk, “Bu arazi bana ait. Bundan 7 sene evvel buradan yol geçecek diye devlet yetkilileri geldi. Bizden buradan yol istediler. Biz de 'veririz' dedik. Benim burada 800 metrekare yerim var, bunun yarısı yola gitti. Diğer yarısında yüksek elektrik gerilim direği var. O zaman ki vali bey buraya gelerek bu direği buradan kaldırıp yolun kenarına dikeriz dedi. Bende o zaman bu yolu veriyorum dedim. Ben herhangi bir para maddi hiçbir şey talep etmiyorum. Devletin yetkilileri bize söz verdiler. 'Bu direği yolun kenarına almak kolay' dediler. Aradan 6 sene geçti ve bu direk alınmadı. Burada hiçbir işlem yapamıyorum. Burada bir binam var çatısını dahi yapamıyorum. Elektrik bağlamıyorlar, onu bile kestiler" dedi.

Erturk, yolun tekrar ulaşıma açmak için tek şartının elektrik direğinin kaldırılması olduğunu söyledi.

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(İHA)

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