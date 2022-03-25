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25 Mart Cuma deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! 25 Mart Cuma 2022

25.03.2022 06:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 Mart Cuma deprem listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin internet sitelerinde yayımlandı. Haftanın beşinci gününde Denizli, İzmir, Bursa, Erzurum, Çanakkale, Balıkesir gibi illerimiz ile Akdeniz'de sarsıntı meydana geldi. Bu kapsamda Bugün nerede deprem oldu? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte 25 Mart 2022 Cuma AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

25 Mart Cuma deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! 25 Mart Cuma 2022

25 Mart Cuma günü Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Denizli, İzmir, Bursa, Erzurum, Çanakkale, Balıkesir gibi illerimizin yanı sıra Akdeniz'de de sarsıntı gerçekleşti. 25 Mart Cuma Kandilli Rasathanesi son depremler listesi bu şehirlerde yaşan vatandaşlar tarafından internetten araştırılıyor. Bu kapsamda 25 Mart Cuma deprem mi oldu? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 25 Mart 2022 Cuma AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

25 MART AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

2022.03.25 06:15:38 37.8103 29.3795 6.5 -.- 2.4 -.- ASAGIDAGDERE-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2022.03.25 06:10:03 38.9783 26.0540 9.6 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2022.03.25 06:03:41 37.8965 27.1517 17.4 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.03.25 06:00:55 38.3077 28.2555 9.4 -.- 2.1 -.- OVACIK-KIRAZ (IZMIR) İlksel
2022.03.25 05:51:39 36.9097 28.0262 5.1 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.25 05:48:20 39.8847 28.6342 22.5 -.- 2.0 -.- FINDICAK-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
2022.03.25 05:47:04 36.8275 28.0105 5.0 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.25 05:18:51 39.2732 41.7875 8.9 -.- 2.0 -.- HALILCAVUS-HINIS (ERZURUM) İlksel
2022.03.25 04:41:31 36.8570 28.0488 3.8 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.25 04:28:14 36.8497 28.0445 10.9 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.25 04:17:04 40.3700 25.9245 7.5 -.- 2.2 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
2022.03.25 03:59:00 39.0808 27.5175 10.1 -.- 1.5 -.- ARPASEKI-KINIK (IZMIR) İlksel
2022.03.25 03:47:24 39.2950 41.8290 19.9 -.- 1.8 -.- BELLITAS-HINIS (ERZURUM) İlksel
2022.03.25 03:28:47 39.4378 28.1922 11.3 -.- 1.2 -.- OZGOREN-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2022.03.25 03:21:52 40.9600 43.7305 9.6 -.- 1.3 -.- KAYADOVEN-AKYAKA (KARS) İlksel
2022.03.25 02:09:43 36.8503 28.0527 11.3 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.25 02:04:56 36.8447 28.0358 4.5 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.25 01:47:24 36.9983 28.3753 12.6 -.- 0.8 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.25 01:35:24 39.1827 41.8063 18.5 -.- 1.2 -.- DAGCAYIRI-HINIS (ERZURUM) İlksel
2022.03.25 01:34:54 39.4470 41.7118 17.5 -.- 1.6 -.- AKOREN-HINIS (ERZURUM) İlksel
2022.03.25 01:28:25 39.2987 41.7953 19.3 -.- 1.4 -.- YELPIZ-HINIS (ERZURUM) İlksel
2022.03.25 01:18:12 40.8578 31.6478 5.0 -.- 1.7 -.- CUKUROREN-(BOLU) İlksel
2022.03.25 00:35:07 40.3052 42.5117 18.7 -.- 1.4 -.- HANDERE-SARIKAMIS (KARS) İlksel
2022.03.25 00:22:07 36.9990 28.3693 16.1 -.- 1.3 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

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