25 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu

25 Mart korona tablosuna göre hasta sayısı, iyileşenlerin sayısı ve koronadan dolayı ölenlerin sayısı vatandaşlar tarafından inceleniyor. Sağlık Bakanlığı her akşam Türkiye'nin günlük korona tablosunu paylaşırken, Bakan Koca koronavirüs tedbirlerinin elden bırakılmaması gerektiğini vurguluyor. Peki, 25 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte, günlük koronavirüs tablosu...

25 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan koronavirüs tablosunda Türkiye'de günlük ve toplam uygulanan test sayısı, koronaviürs vaka sayısı, hasta sayısı, iyileşen hasta sayısı ve koronavirüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayılarının verileri yer alıyor. 25 Mart Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından akşam saatlerinde Covid-19 üzerinden paylaşılacak.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan