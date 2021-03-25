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25 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu

25.03.2021 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu vatandaşlar tarafından düzenli olarak takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı her akşam düzenli olarak günlük test sayısı, hasta sayısı, iyileşen hasta sayısı ve koronavirüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısını paylaşıyor. 25 Mart'taki vaka sayıları ise merak ediliyor. Peki, bugün kaç kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı? İşte, 25 Mart korona tablosu...

25 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu

25 Mart korona tablosuna göre hasta sayısı, iyileşenlerin sayısı ve koronadan dolayı ölenlerin sayısı vatandaşlar tarafından inceleniyor. Sağlık Bakanlığı her akşam Türkiye'nin günlük korona tablosunu paylaşırken, Bakan Koca koronavirüs tedbirlerinin elden bırakılmaması gerektiğini vurguluyor. Peki, 25 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte, günlük koronavirüs tablosu...

25 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan koronavirüs tablosunda Türkiye'de günlük ve toplam uygulanan test sayısı, koronaviürs vaka sayısı, hasta sayısı, iyileşen hasta sayısı ve koronavirüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayılarının verileri yer alıyor. 25 Mart Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından akşam saatlerinde Covid-19 üzerinden paylaşılacak.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman

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YÜKSEK RİSKLİ İLLER

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan

ORTA RİSKLİ İLLER

Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Denizli, Manisa, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır

27 - 28 MART HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sokağa çıkma yasakları bu hafta da 81 ilin tamamında hafta içi 21.00 ile 05.00 arasında devam edecek.

Hafta sonları ise koronavirüs risk haritasında yüksek ve çok yüksek riskli illerde Cumartesi 21.00'dan başlayıp pazartesi 05.00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacakken düşük ve orta riskli illerde Cumartesi 21.00 - Pazar 05.00 ile Pazar 21.00 - Pazartesi 05.00 arasında sokağa çıkmak yasak olacak.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Koronavirüs risk haritası

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