25 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu

25 Mart korona tablosuna göre hasta sayısı, iyileşenlerin sayısı ve koronadan dolayı ölenlerin sayısı vatandaşlar tarafından inceleniyor. Sağlık Bakanlığı her akşam Türkiye'nin günlük korona tablosunu paylaşırken, Bakan Koca koronavirüs tedbirlerinin elden bırakılmaması gerektiğini vurguluyor. Peki, 25 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte, günlük koronavirüs tablosu...
25 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan koronavirüs tablosunda Türkiye'de günlük ve toplam uygulanan test sayısı, koronaviürs vaka sayısı, hasta sayısı, iyileşen hasta sayısı ve koronavirüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayılarının verileri yer alıyor. 25 Mart Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından akşam saatlerinde Covid-19 üzerinden paylaşılacak.
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER
Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman
YÜKSEK RİSKLİ İLLER
İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan
ORTA RİSKLİ İLLER
Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Denizli, Manisa, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER
Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır
27 - 28 MART HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Sokağa çıkma yasakları bu hafta da 81 ilin tamamında hafta içi 21.00 ile 05.00 arasında devam edecek.
Hafta sonları ise koronavirüs risk haritasında yüksek ve çok yüksek riskli illerde Cumartesi 21.00'dan başlayıp pazartesi 05.00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacakken düşük ve orta riskli illerde Cumartesi 21.00 - Pazar 05.00 ile Pazar 21.00 - Pazartesi 05.00 arasında sokağa çıkmak yasak olacak.