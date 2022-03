On Numara çekilişi binlerce şans oyunu severin radarında yer alıyor. Çekiliş başlayınca, birkaç dakika içinde şanslı rakamlar belli oluyor. Peki 25 Mart On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara çekilişinin başlangıç saati 20.00'dır. On Numara çekilişinin sonucu henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacak.

ON NUMARA KURALLARI NELER?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.