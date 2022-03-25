HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 25 Mart On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

25 Mart On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

25.03.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto, Süper Loto gibi takip edilen çekilişlerde biri olan On Numara çekilişi her hafta pazartesi ve cuma günleri gerçekleşiyor. Çekilişin sonuçları internet üzerinden ilan ediliyor. Peki 25 Mart On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

25 Mart On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

On Numara çekilişi binlerce şans oyunu severin radarında yer alıyor. Çekiliş başlayınca, birkaç dakika içinde şanslı rakamlar belli oluyor. Peki 25 Mart On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

25 Mart On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara çekilişinin başlangıç saati 20.00'dır. On Numara çekilişinin sonucu henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacak.

On Numara çekilişinin sonucunu, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari' adresinden öğrenebilirsiniz.

ON NUMARA KURALLARI NELER?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
24 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları24 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları
Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde net mesaj! "Gündeme dahi gelmemesi gerekir"Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde net mesaj! "Gündeme dahi gelmemesi gerekir"
Muğla'daki doktor-uzman çavuş olayında yeni gelişmeMuğla'daki doktor-uzman çavuş olayında yeni gelişme
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi?

Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi?

Türkiye'de Uğurcan Çakır'a büyük tepki! ''Ronaldo'yu görünce...''

Türkiye'de Uğurcan Çakır'a büyük tepki! ''Ronaldo'yu görünce...''

Erdoğan: Duyduğunuzda 'Bu da nereden çıktı?' diyeceksiniz

Erdoğan: Duyduğunuzda 'Bu da nereden çıktı?' diyeceksiniz

Kadirov duyurdu: Ele geçirdik

Kadirov duyurdu: Ele geçirdik

Rusya'dan flaş açıklama: Batılılar topyekün savaş ilan etti

Rusya'dan flaş açıklama: Batılılar topyekün savaş ilan etti

Yasak aşk cinayetinde şok sözler: Evet ilişkimiz var

Yasak aşk cinayetinde şok sözler: Evet ilişkimiz var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.