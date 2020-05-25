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  4. 25 Mayıs 2020 On Numara çekilişi sonuçları açıklandı

25 Mayıs 2020 On Numara çekilişi sonuçları açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2020 22:14 | Son Güncelleme

On Numara oyununun 929. hafta çekilişi yapıldı. On Numara oyununun 929. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 140 bin 614 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

25 Mayıs 2020 On Numara çekilişi sonuçları açıklandı

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 4, 6, 9, 12, 17, 18, 29, 30, 32, 35, 37, 39, 45, 52, 58, 68, 69, 70, 75, 78, 79 ve 80 olarak belirlendi.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 70 kişi 2 bin 678 lira 40'ar kuruş, 8 bilen 999 kişi 188 lira 5'er kuruş, 7 bilen 10 bin 451 kişi 25 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 64 bin 750 kişi 4 lira 40'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 105 bin 789 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, İzmir'in Bayraklı ilçesinden yatırıldığı belirlendi. (AA)

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