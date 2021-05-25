25 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı | İşte Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısı ve vefat sayısı...

25 Mayıs koronavirüs tablosu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. En güncel korona tablosu verilerine göre Türkiye'de 24 Mayıs'ta vaka sayısı 7 bin 523'e düştü. Normalleşme takviminin uygulanmasına günler kala vatandaşlar 25 Mayıs koronavirüs tablosunu merak ediyor. İşte, 25 Mayıs son dakika korona dablosu...

25 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 104 Kovid-19 testi yapıldı. 9 bin 375 kişinin testi pozitif çıktı, 175 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 693 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1667 oldu, 11 bin 192 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 45 bin 508'e yükseldi.

24 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

23 MAYIS KORONA TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 210 bin 291 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 839 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti. 5 Nisan'da 193 kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından 23 Mayıs'ta ilk kez can kaybı 200'ün altına düşmüş oldu.



