HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 25 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka ve vefat sayısı

25 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka ve vefat sayısı

25.05.2021 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam kapanmanın ardından koronavirüs vaka sayılarında düşüş yaşandı. Koronavirüs tedbirleri uygulanmaya devam ederken, Sağlık Bakanlığı tarafından güncel koronavirüs vaka sayıları araştırılıyor. Peki, 25 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte, son dakika korona tablosu...

25 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka ve vefat sayısı

25 Mayıs koronavirüs tablosu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. En güncel korona tablosu verilerine göre Türkiye'de 24 Mayıs'ta vaka sayısı 7 bin 523'e düştü. Normalleşme takviminin uygulanmasına günler kala vatandaşlar 25 Mayıs koronavirüs tablosunu merak ediyor. İşte, 25 Mayıs son dakika korona dablosu...

25 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

25 Mayıs koronavirüs tablosu ilerleyen dakikalarda Sağlık Bakanlığı Covid-19 sayfası üzerinden paylaşılacak.

24 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Ekran Resmi 2021-05-25 18.59.29

23 MAYIS KORONA TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 210 bin 291 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 839 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti. 5 Nisan'da 193 kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından 23 Mayıs'ta ilk kez can kaybı 200'ün altına düşmüş oldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu cadde Çin'i korkutuyor! 45 ülke gözünü ayırmadan takip ediyor Bu cadde Çin'i korkutuyor! 45 ülke gözünü ayırmadan takip ediyor
27. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanıyor?27. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanıyor?
Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanı

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyadan tanıştı, dehşeti yaşadı

Sosyal medyadan tanıştı, dehşeti yaşadı

Koronavirüs sonrası 100 kat arttı: Böyle bir vaka görmedik

Koronavirüs sonrası 100 kat arttı: Böyle bir vaka görmedik

Esra Erol'da hayrete düşüren olay! "Eşim beni kardeşimin karısıyla aldatıyor"

Esra Erol'da hayrete düşüren olay! "Eşim beni kardeşimin karısıyla aldatıyor"

Filtreyi abarttı! Son haline yorum yağdı

Filtreyi abarttı! Son haline yorum yağdı

Ekrem İmamoğlu'na protestoda arbede! Makam aracına saldırdılar

Ekrem İmamoğlu'na protestoda arbede! Makam aracına saldırdılar

Erdoğan: Kanser hücresi gibi hızla yayılıyor

Erdoğan: Kanser hücresi gibi hızla yayılıyor

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: 23 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 23 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Maskeleri ne zaman çıkarabiliriz? Mehmet Ceyhan yanıtladı

Maskeleri ne zaman çıkarabiliriz? Mehmet Ceyhan yanıtladı

İtalya’da teleferik faciası: 14 ölü

İtalya’da teleferik faciası: 14 ölü

Kılıçla öldürüldü: Gözlerimin önünde katledildi

Kılıçla öldürüldü: Gözlerimin önünde katledildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.