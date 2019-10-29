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25 metrelik çınar, 549 yaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 10:05 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Kızılören ilçesinde ihtişamıyla görenleri kendisine hayran bırakan koruma altındaki Doğu çınarı türü ağacın 549 yaşında olduğu belirlendi.

Ahmet DAĞLI/KIZILÖREN (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Kızılören ilçesinde ihtişamıyla görenleri kendisine hayran bırakan koruma altındaki Doğu çınarı türü ağacın 549 yaşında olduğu belirlendi. İlçenin simgesi haline gelen çınarın altı, özellikle yaz aylarında sıcaktan bunalıp serinlemek isteyenlerin uğrak yeri oluyor.
Kızılören ilçesi Ulu Cami bahçesindeki 6,30 metre çapında gövdeye, yaklaşık 25 metre yüksekliğe sahip çınar ağacı, 1995 yılında Müze Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Üzerinde, 'Bu ağaç korunması gerekli taşınmaz tabiat varlığı olup, Müze Müdürlüğü'nce koruma altına alınmıştır. 1995' yazılı levha bulunan ağacın yaşının tespit edilmesi için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından geçen aylarda çalışma başlatıldı. Yapılan inceleme ve araştırmalar sonrası çınar ağacının türünün Doğu çınarı (Platanus orientalis), yaşının da 549 olduğu tespit edildi.
'KORUMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ'
Kızılören Yeni Mahalle Muhtarı Mehmet Eroğlu, "Kızılören ilçemizin sembolü olan çınar ağacımız 1995 yılında Müze Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmıştı. Yapılan çalışmalarla ağacımızın yaşının 549 olduğu tespit edildi. İlçemizin sembolü olan bu ağacın korunması için elimizden geleni yapmaktayız. Bu ağacın altı, bilhassa yaşlılarımız tarafından yaz aylarında serinlemek amaçlı ve sohbet için kullanılmaktadır" dedi.
'BU AĞACIN ALTINDA HUZUR BULUYORUM'
Otobüs kazası sonrası iki ayağını da kaybeden ilçe sakinlerinden Salih Topak, "Bu ağacın yaşı çalışmalara göre 549. Bu da bizim ilçemiz için gururdur. Ben bir engelli olarak bu ağacın altında huzur buluyorum. Yaz günlerinde ilçemizin güzel insanlarıyla birlikte burada zaman geçiriyoruz. Ağacın camimize vermiş olduğu güzel bir görüntü var. Yani bir doğa harikası" diye konuştu.
'ÇINAR AĞACIYLA ÇOK ANIMIZ OLDU'
Celal Erdoğan ise çınar ağacıyla ilgili çok anısı olduğunu belirterek, "Benim yaşım 80, 23 torunum var. Eskiden bizim çocukluğumuzda fazla bisiklet yoktu. Bisikleti olan çocuklar bu ağacın etrafında dolaşırdı. Çocukluğumda bu ağaca çıkmış ve inememiştim, arkadaşım gelip beni indirmişti" diye konuştu.

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