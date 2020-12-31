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  4. 25 metrelik falezden düşen şahsı deniz polisi kurtardı

25 metrelik falezden düşen şahsı deniz polisi kurtardı

31.12.2020 19:56 | Son Güncelleme:
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Antalya’da 25 metrelik falezlerden dengesini kaybedip denize düşerek ağır yaralanan kişi, deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Antalya’da 25 metrelik falezlerden dengesini kaybedip denize düşerek ağır yaralanan kişi, deniz polisi tarafından kurtarıldı. Botla yat limanına getirilen kişi ambulansa alınıp tedavi için hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 metre yükseklikteki falezlerden denize bir kişinin düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın arından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, deniz polisinden de destek istendi. Denizde arama yapan deniz polisi, kısa süre içerisinde isminin Ümit K. (31) olduğu öğrenilen kişiyi kıyıdan 50 metre uzaklıkta su üzerindeyken buldu bota alınan Ümit K., Kaleiçi Yat limanına getirildi. Ağır yaralanan Ümit K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ümit K.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

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