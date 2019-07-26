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2,5 metrelik kara yılan korkuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 12:59 | Son Güncelleme

Mersin’in Silifke ilçesinde bir limon ağacında görülen 2,5 metre uzunluğundaki kara yılanı, çevredeki vatandaşları korkuttu.

2,5 metrelik kara yılan korkuttu

Mersin’in Silifke ilçesinde bir limon ağacında görülen 2,5 metre uzunluğundaki kara yılanı, çevredeki vatandaşları korkuttu. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda bulunduğu yerden alınan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıcılar Mahallesi’nde ikamet eden Fikret İnceoğlu, evinin bahçesinde bulunan limon ağacında hareket eden bir şey gördü. Ağaca yaklaşan İnceoğlu, boyu 2,5 metre uzunluğunda olan kara yılanı gördü. Bunun üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığını arayarak yardım isteyen İnceoğlu, ekipler gelene kadar ağacın yakınına da çevreden kimseyi yanaştırmadı. Olay yerine gelen ekipler, yılan yakalama aparatıyla yılanı yakalayarak, ağaçtan aldı. Yılanı gören çevredeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, ekiplerin çalışması sonucunda rahat bir nefes aldı.
Bir torbaya konularak bölgeden uzaklaştırılan yılan, ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

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