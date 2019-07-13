HABER

25 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtaki 4 kişi yaralı kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 15:18 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 25 metrelik uçuruma uçan bir otomobilde bulunan 4 kişi, kazayı şans eseri yaralı atlattı.Kaza, öğle saatlerinde Tosya Yukarı Dikmen köyü yolunda meydana geldi.

25 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtaki 4 kişi yaralı kurtarıldı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 25 metrelik uçuruma uçan bir otomobilde bulunan 4 kişi, kazayı şans eseri yaralı atlattı.
Kaza, öğle saatlerinde Tosya Yukarı Dikmen köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yukarı Dikmen köyünden ilçe merkezine gelmekte olan R.K. (52) yönetimindeki 06 AL 2626 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak 25 metrelik uçurumdan aşağıya uçtu. Sarp kayalıklara çarparak duran araçta bulunan 4 kişiden hafif yaralı olan 2’si kendi imkanları ile araç içinden çıkarak yola çıkmayı başardı. Yaralı olarak kurtulanların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ve jandarma ekiplerini sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 ve jandarma ekipleri ile birlikte itfaiye ekipleri, uçuruma düşen araçtaki yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin halatlarla indikleri alanda araç içinde sıkışan yaralılar G.K. (77) ve F.K. (67)’yi araçtan çıkarıldı.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ve jandarma ekiplerinin de yardımıyla uçurumdan yukarı çıkarılarak taşınarak ambulanslara alındı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Uçurumdaki araç vinçler yardımı ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

25 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtaki 4 kişi yaralı kurtarıldı

25 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtaki 4 kişi yaralı kurtarıldı

25 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtaki 4 kişi yaralı kurtarıldı

25 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtaki 4 kişi yaralı kurtarıldı

Adana'da korkunç anlar! Hemen binayı boşalttılarAdana'da korkunç anlar! Hemen binayı boşalttılar
Adana merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan polisler adliyeye sevk edildiAdana merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan polisler adliyeye sevk edildi
Emekli uzman çavuş kazada hayatını kaybettiEmekli uzman çavuş kazada hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 1 Eylül'den itibaren...

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 1 Eylül'den itibaren...

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki ailenin kavgasında taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Silivri'de kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.