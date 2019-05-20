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25 milletvekiline ait 44 dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sunuldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.05.2019 14:08 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin de aralarında bulunduğu 25 milletvekili hakkında 44 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin de aralarında bulunduğu 25 milletvekili hakkında 44 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
18 HDP, 4 CHP, 1 İYİ Parti ve 2 TİP milletvekili hakkında yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması amacıyla TBMM'ye gönderilen Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Adalet-Anayasa Karma Komisyonu'na sevk edildi. Komisyona sevk edilen 44 fezleke ile birlikte dokunulmazlık dosya sayısı 608'e yükseldi. Son gelen dosyalar arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3, HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli'nin 3 ve Pervin Buldan'ın 2 dokunulmazlık dosyası bulunuyor. Dokunulmazlık dosyaları komisyona sevk edilen diğer milletvekilleri şöyle: "CHP'den Selin Sayek Böke, Saliha Sera Kadıgil Sütlü, İlhami Özcan Aygun, HDP'den Serpil Kemalbay Pekgözegü, Berdan Öztürk, Remziye Tosun, Musa Farisoğulları, Salihe Aydeniz, Mahmut Toğrul, Ebrü Günay, Fatma Kurtulan, Rıdvan Turan, Ayşe Sürücü, Semra Güzel, Hüseyin Kaçmaz, Nuran İzmir, Mithat Sancar, Hasan Özgüneş, Muazzez Orhan, TİP'den Barış Atay Mengüllüoğlu, Erkan Baş ve İYİ Parti'den Fahrettin Yokuş."

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