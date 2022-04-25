Haftanın ilk günü olan pazartesi gününün akşam saatlerinde gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları araştırılmaya başlandı. Peki 25 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

25 NİSAN ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto çekilişinin başlangıç saati 21.30'dur. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda söz konusu adresten On Numara, Süper Loto gibi şans oyunlarının geçmiş sonuçlarını da sorgulayabilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIYOR?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.



