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  4. 25 Nisan günlük vaka sayısında düşüş: 38 bin 553 | 25 Nisan günlük vaka sayıları tablosu açıklandı

25 Nisan günlük vaka sayısında düşüş: 38 bin 553 | 25 Nisan günlük vaka sayıları tablosu açıklandı

25.04.2021 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük vaka sayılarının 60 bine kadar yükselmesinin ardından 13 Nisan günü yapılan kabine toplantısı sonucunda Ramazan ayı ile ilgili kısmi kapanma kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Buna göre Ramazan ayının ilk iki haftası geçerli olacak önlemler arasında sokağa çıkma saatlerinde ve şehirler arası yolculuklarda seyahat izni getirildi. Günlük vaka sayılarının yer aldığı 24 Nisan tablosuna göre ağır hasta sayısı 3 bin 511’e yükseldi.

25 Nisan günlük vaka sayısında düşüş: 38 bin 553 | 25 Nisan günlük vaka sayıları tablosu açıklandı

Günlük vaka sayılarının yer aldığı Korona tablosu, her gün Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet adresi üzerinden vatandaşlar ile paylaşılıyor. Vaka sayılarının artmasının ardından kısmi kapanma kararı alınmıştı. Bir süredir vaka sayılarında ise düşüş gözlemleniyor. 24 Nisan günlük korona tablosuna göre ise 281 bin 183 COVID-19 testi yapıldı ve 339 vatandaşımız ise koronavirüs kaynaklı olarak hayatını kaybetti.

25 NİSAN GÜNLÜK VAKA TABLOSU

Günlük vaka sayılarının, test sayılarının ve ağır hasta sayıları gibi pek çok bilginin yer aldığı günlük vaka tablosu, her gün Sağlık Bakanlığı’nın resmi sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşılıyor. 25 Nisan gününde 260 bin 280 kişiye test yapıldı. Yapılan bu testlerden 38 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı. 25 Nisan'da vefat sayısı ise 347 oldu.

25 nisan

24 NİSAN GÜNLÜK VAKA TABLOSU

24 Nisan gününde 319 bin 316 vatandaşımıza koronavirüs testi yapıldı. Yapılan bu testlerden 40 bin 596 kişinin COVID-19 testi ise pozitif çıktı. Ağır hasta sayısı 3 bin 511 olarak açıklanırken, 339 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti.

24 nisan

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca

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