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  4. 25 öğrencisine istismarla suçlanan öğretmenin, 300 yıl hapsi istendi

25 öğrencisine istismarla suçlanan öğretmenin, 300 yıl hapsi istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 21:06 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, 25 ilkokul öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sınıf öğretmeni Mahmut Aydın K.'nin, 300 yıla kadar hapsi istendi.

ANTALYA'da, 25 ilkokul öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sınıf öğretmeni Mahmut Aydın K.'nin, 300 yıla kadar hapsi istendi.
Kepez ilçesindeki bir ilkokulda yaşandığı öne sürülen taciz olaylarıyla ilgili davanın görülmesine 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada, 25 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan sınıf öğretmeni Mahmut Aydın K. ile şikayetçi aileler ve taraf avukatları hazır bulundu. Şikayetçilerin avukatları sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını talep ederken, sanık avukatları suçlamaları kabul etmedi.
Mahkeme savcısı ise esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, 9 çocuğa karşı cinsel istismar suçundan sanığın beraatini, 2 çocuk için de cinsel amaçlı kişiyi hürriyetten yoksun kılmadan beraat talep etti. Savcı, 14 çocuk için de basit ve nitelikli cinsel istismardan, sanığın 300 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Şikayetçi ve sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
'300 YIL CEZA VERİLMESİNİ BEKLİYORUZ'
Duruşma sonrası açıklama yapan şikayetçi ailelerin avukatı Gülşah Ekin Taş, savcının 9 çocuk için sanık hakkında istediği beraat kararını kabul etmediklerini belirterek, ?Mütalaaya dayanan verilere göre 300 yıl ceza verilmesini bekliyoruz. Gelecek celse karar verildiğinde inşallah yüreklerimize su serpilir. Biz hakimin ağzından 300 yıl cezayı duymak istiyoruz" dedi.
Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan ise bugün 25 mağdur çocuğa 4 çocuğun daha eklendiğini belirterek, ?Davada savcının mütalaasında bazı eksikler var. Ancak mahkeme heyeti olaya vakıf durumda. Yani bütün bunları en ince ayrıntısına kadar takip eden bir heyet var. O yüzden de karara doğru gidiyoruz. Sabrediyoruz. Heyetin en ince ayrıntısına kadar getirdiği bu davada güzel yarınlar için iyi bir karar istiyoruz. Hukukun üstünlüğüne, vicdanların sesinin dinlendiği çok önemli bir karara tanık olacağız. Antalya bu kararda yanılmayacaktır. Burada çocukların üstün yararını gözeten bir heyetle karşı karşıyayız" diye konuştu.
'CUMHURİYET TARİHİNİN EN AĞIR CEZASINI BEKLİYORUZ'
UCİM Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan da mahkeme başkanının söylediği bir söze dikkat çekerek, ?Mahkeme başkanı 'Öğretmenlerin görevi çocukları istismar etmek değildir' dedi. Bu çok önemli bir şey. Biz hep şunu söylüyoruz. Yüzyıllardır istismara uğrayan atalarının da sorumluluğu bu çocukların omzunda. Biz Cumhuriyet tarihinin en ağır cezasını bekliyoruz. Buradan öyle bir karar çıkmalı ki, Türkiye'nin her yerinden aileler ve çocukları cesaretle konuşmalı. 16 Mart'taki kararda Antalya halkı daha kalabalık gelmeli ve çocuklarına sahip çıkmalı" dedi.
Antalya Barosu Çocukları Hakları Merkezi Başkanı Serap Ertuğrul da mütalaaya karşı beyanda bulunacaklarını ifade ederek, ?Bu dava devam ederken mağdur 4 çocuk daha çıktı. Bu davaların da birleştirilmesini isteyeceğiz. Bununla ilgili süreci yakından takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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