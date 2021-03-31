HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 25 saniyede lüks otomobilin 50 bin liralık farlarını çaldılar

25 saniyede lüks otomobilin 50 bin liralık farlarını çaldılar

31.03.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de piyasa değeri yaklaşık 50 bin lira olan lüks otomobilin farlarını çaldıkları iddiasıyla biri kadın 4 kişi gözaltına alındı.

1/

Mersin’de piyasa değeri yaklaşık 50 bin lira olan lüks otomobilin farlarını çaldıkları iddiasıyla biri kadın 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şahıslardan biri, ilk işlerinde yakalandıklarını ve pişman olduklarını söyledi. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olayda şahıslar, 25 saniye içinde farları çalarak, bölgeden koşarak uzaklaşıyorlar.
Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Akkent Mahallesi İstemihan Talay Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir galerinin önünde bulunan Porche marka araca ait 2 ön far çalındı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalarda şahısların M.A., H.A., R.K. ve Ş.U. olduğunu, bölgeye kiraladıkları bir otomobille geldiklerini ve o otomobille kaçtıkları tespit edildi. PTS kayıtlarından otomobilin plakasını da belirleyen ekipler, daha sonra yaptığı operasyonlarla biri kadın, 2’si 18’yaşından küçük 4 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramada ise piyasa değeri yaklaşık 50 bin lira olan otomobilin farları ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan, M.A. tutuklanırken, diğer 3 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Emniyet çıkışı gazetecilerin "Neden yaptınız" sorusuna daha önce böyle bir suçla ilişkileri olmadığını söyleyen M.A., "İlk kez yapıyoruz, pişmanız" dedi.
Öte yandan şahıslardan 2’sinin galerinin önüne gelip, otomobilin farlarını çalma anları güvenlik kameraları tarafından
görüntülendi. Görüntülere göre kapüşonlu ve şapkalı bir şekilde bölgeye gelen 2 kişi, önce arka farları kontrol ediyorlar. Daha sonra ön farları 25 saniye içinde söküp bölgeden koşarak kaçıyorlar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanardağ patladı! Kopan kaya parçaları 1 kilometre uzağa fırladıYanardağ patladı! Kopan kaya parçaları 1 kilometre uzağa fırladı
Feci kaza! Metrelerce havaya fırladı, defalarca takla attıFeci kaza! Metrelerce havaya fırladı, defalarca takla attı
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Diğer Haberler

Dr. Ahmet Çağlar Özketen kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yerli aşı açıklamalarıyla gündem oldu

Dr. Özketen, yerli aşı açıklamasıyla gündem oldu

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte hayat hikâyesi…

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta'dan Kovid-19 yorumu

Azerbaycanlıların Soykırım Günü nedir? İşte Azerbaycanlıların Soykırım Günü mesajları

Azerbaycanlıların Soykırım Günü | 31 Mart Olayları

Beykoz'daki feci motosiklet kazası anbean görüntülendi! Metrelerce havaya fırladı

Feci kaza! Metrelerce havaya fırladı, defalarca takla attı

BDDK personel alımı başvuru şartları belli oldu mu? Memur ve mühendis ilanına nasıl başvuru yapılır?

BDDK personel alımı başvuru şartları neler?

Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Kritik gün geldi! Gözler açıklamaya çevrildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.