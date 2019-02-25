25 Şubat Amerikan Basınından Özetler

Wall Street Journal, Başkan Trump’ın, ithal Çin mallarına bu hafta sonundan itibaren uygulanması planlanan ek gümrük tarifelerini şimdilik askıya aldığını bildiriyor. Gazete, Trump’ın erteleme kararına gerekçe olarak Çin’le hafta sonunda yürütülen müzakerelerin verimli geçmesini ve entelektüel mülkiyet ve teknoloji transferi dahil birçok önemli meseleyle ilgili ciddi ilerleme kaydedilmesini gösteriyor. Habere göre Trump, Twitter mesajında, ilerlemelerin devam etmesi gerektiğini ve iki ülke arasında bir yıldır süren ticaret savaşını sona erdirmek için Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’le bir zirve toplantısı düzenleyip nihai anlaşmaya varacaklarını kaydetti. Ancak Trump, söz konusu zirve toplantısının tarihi konusunda herhangi bir ipucu vermedi. Amerika’nın 200 milyar dolarlık Çin malına uyguladığı gümrük tarifesinin oranı, önümüzdeki Cumartesi gününden itibaren yüzde 10’dan yüzde 25’e yükselecekti. Yapılan son görüşmelerde Çin’in Amerika’dan daha çok tarım ve enerji ürünü satın almayı, mali hizmet sektöründe faaliyet gösteren Amerikan firmalarına ve Amerikan otomotiv sanayiine yönelik kısıtlamaları gevşetmeyi ve Amerika’nın entelektüel mülkiyet haklarını daha sıkı korumayı kabul ettiği bildiriliyor. Ancak habere göre görüşmelere katılan Çinli yetkililer, hükümet sübvansiyonları ve devlet şirketlerine destek gibi, Komünist Parti’nin nüfuzunu korumada kilit rolü olduğunu düşündükleri meselelerde taviz vermekten kaçındı.

Los Angeles Times ise Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nun Demokrat Partili Başkanı Adam Schiff’in Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller’ın yakında tamamlaması beklenen raporunun kamuoyuna açıklanması için gereken tüm adımları atacaklarını söylediğini bildiriyor. Habere göre Temsilciler Meclisi üyesi Schiff, dün ABC Televizyonu’nda katıldığı This Week programında, Trump’ın yeni Adalet Bakanı William Barr’ın soruşturmanın bulgularını büyük çoğunlukla gizli tutacağı yönündeki tavrının Demokrat Partili çevrelerde kaygı uyandırdığını söyledi. “Mueller’ın raporunu elbette ki görmek isteyeceğiz,” diyen Schiff, Robert Mueller’ı Kongre’ye ifade vermeye çağıracaklarını, gerekirse yargı yoluna başvuracaklarını kaydetti. Adam Schiff ayrıca Mueller’ın raporunu gizli tutma girişimine bulunduğu takdirde Adalet Bakanı Barr’ın itibarının zedeleneceği uyarısında bulundu. Ancak hukuk uzmanları, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nun Robert Mueller’ı ifade vermeye zorlayıp zorlayamayacağı konusunda farklı görüşlere sahip. Gazete öte yandan Mueller raporu ve Trump’ın eski avukatı ve iş bitiricisi Michael Cohen’in Kongre’de vermesi beklenen ifadesinin, Trump’ın bu hafta Vietnam’da Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la yapacağı zirve görüşmesine gölge düşüreceği yorumunda bulunuyor.

Washington Post ise hafta sonunda yüzlerce tonluk insani yardım malzemesinin Venezuela’ya girişini sağlamak için yapılan eylemlerin kanlı bitmesi ve en az sekiz kişinin yaşamını yitirmesi sonucu Trump Yönetimi’nin Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu devirmek için daha sert adımlar atmayı planladığını yazıyor. Gazete, Başkan Yardımcısı Mike Pence’in bugün Kolombiya’ya giderek Maduro’ya karşı daha sert bir cephe oluşturmanın yollarını aramak amacıyla bölge liderleri ve Venezuelalı muhalif lider Juan Guaido’yla bir araya geleceğini bildiriyor. Habere göre Cumartesi günü Kolombiya sınırında bekletilen yardım malzemelerinin Venezuela’ya sokulması için yapılan girişimin şiddetle sonuçlanması, Mike Pence’in Venezuela meselesinde daha aktif rol üstlenmesine yol açtı. Pence’in, Amerikan Ordusu’nun Venezuela’ya müdahalede bulunup bulunmayacağıyla ilgili bir açıklama yapması beklenmiyor. Ancak Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump’ın askeri müdahale olasılığını değerlendirip değerlendirmediği sorusuna, “Tüm seçenekler masada,” şeklinde yanıt verdi. İnsani yardım kampanyasını bizzat düzenlemek için gizlice Kolombiya’ya giden ve Venezuela’ya dönüşte tutuklanma riskini göze alan muhalif lider Guaido’nun bugün Pence’le birebir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.