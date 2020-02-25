25 Şubat Amerikan Basınından Özetler

Wall Street Journal, yayılmakta olan corona virüsüne ilişkin kaygıların küresel piyasalara olan olumsuz yansımalarını mercek altına alıyor. Gazete, salgının küresel ekonomiyi sekteye uğratacağı kaygısı taşıyan yatırımcıların borsalardan geri çekilerek devlet tahvilleri ve altın gibi daha güvenli yatırım araçlarına yöneldiğini kaydediyor. Habere göre Dow Jones Endüstriyel Endeksi bin puandan fazla düşerek son iki yılın en büyük kaybını yaşadı. Standard and Poors 500 endeksi yüzde 4, ağırlıklı olarak teknoloji firmalarının işlem gördüğü Nasdaq Kompozit Endeksi ise yüzde 3,7 oranında değer kaybetti. Altın fiyatlarıysa son yedi yılın en yüksek seviyesine tırmandı. Seyahat, sağlık sigortası ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar borsaların en çok kaybedenleri oldu. Amerikan borsaları, salgın karşısında oldukça dayanıklı bir seyir izlese de Çin dışında Güney Kore, İran ve İtalya'da da vakaların hızla artması yatırımcı güvenini sarstı. Alman borsa endeksi DAX, Güney Kore borsası Kospi, Japon borsası Nikkei ve Şangay Kompozit Endeksi de değer kaybı yaşayan diğer önemli küresel borsalar oldu. Kimi uzmanlarsa Avrupa'nın şu anda Çin'in Aralık ayında içinde bulunduğu durumu yaşamaya başlamasından endişe ediyor. Ancak gazete, corona salgınının ortasında bile Amerikan ekonomisinin gerilemeye gireceği uyarısında bulunan iktisatçı sayısının az olduğunu kaydediyor. Öte yandan 31 Ocak'ta acil durum ilan eden ve Çin'e giden ve Çin'den gelen tüm uçuşları durduran tek Avrupa ülkesi olan İtalya'da bile virüsün hızla yayılması, kaygı yaratıyor. İran, İtalya ve Güney Kore'de artan vakalar, kimi bulaşıcı hastalıklar uzmanlarına göre salgının küresel çapta yayılmasını önlemenin imkansız hale geldiğini gösteriyor.

New York Times ise Başkan Trump'ın Hindistan ziyaretiyle ilgili ayrıntıları aktarıyor. Habere göre Trump, ziyaretine, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ev sahipliğinde, Ahmedabad kentindeki 110 bin kişilik kriket stadyumu Motera'da yapılan kampanya tarzı gösteriyle başladı. ”Namaste Trump” adı verilen ve gün boyunca Bollywood şarkı ve danslarla süren gösteri, gazeteye göre gösterişten hoşlanan Trump'ı memnun etti ve iki popülist lider arasındaki bağı gözler önüne serdi. Trump, memnuniyetini, ”Bu olağanüstü misafirperverliği sonsuza kadar hatırlayacağız. Bu günden itibaren Hindistan yüreğimizde pek özel bir yere sahip olacak. Amerika Hindistan'ı seviyor ve sayıyor,” sözleriyle ifade etti. Modi ise Trump'a övgüler sunarak ”Başkan Trump büyük düşünüyor. Amerikan rüyasını hayata geçirmek için neler yaptığını tüm dünya biliyor,” dedi. Öte yandan Trump, Müslüman nüfuslu Keşmir'in eyalet statüsünü kaldıran, 200 milyon Müslüman'ı baskı altına alıp Hindu kimliğini öne çıkaran Modi'nin uluslararası arenada tepki çeken bu politikalarını gündeme getirmedi. Pew Araştırma Merkezi'ne göre Hindistan, Trump'ın en popüler olduğu ülkelerin başında geliyor. Pew'ün geçen sene yaptığı ankete göre Hint toplumunun yüzde 56'sı, Trump'a küresel meselelerin çözümü konusunda güvendiklerini ifade ediyor.