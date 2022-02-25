25 Şubat Cuma deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

25 Şubat Cuma günü Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Muğla, Adıyaman, Siirt ve Kars gibi bazı illerimizde deprem gerçekleşti. 25 Şubat Kandilli Rasathanesi son depremler listesini internet üzerinde araştırmaya başladı. 25 Şubat Cuma günü gerçekleşen depremlerin şiddetine haberimizde ayrııntılı olarak yer verdik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

25 ŞUBAT AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

25.02.2022 07:36:23 AFAD 36.8141 28.1780 53.94 Mw 3.5 Türkiye Mugla Marmaris

25.02.2022 06:52:51 AFAD 37.0746 28.3961 7.00 ML 1.5 Türkiye Mugla Ula

25.02.2022 06:49:24 AFAD 37.0678 28.3825 7.00 ML 1.0 Türkiye Mugla Ula

25.02.2022 06:37:09 AFAD 37.0620 28.5786 7.03 ML 1.6 Türkiye Mugla Köycegiz

25.02.2022 06:32:20 AFAD 37.0645 28.5831 7.01 ML 1.3 Türkiye Mugla Köycegiz

25.02.2022 06:28:16 AFAD 37.0558 28.5710 7.02 ML 1.5 Türkiye Mugla Köycegiz

25.02.2022 06:26:58 AFAD 37.0651 28.5691 6.99 ML 1.7 Türkiye Mugla Köycegiz

25.02.2022 06:15:35 AFAD 39.9633 42.6188 2.79 ML 2.1 Türkiye Kars Sarikamis

25.02.2022 06:13:59 AFAD 41.1728 43.7671 7.19 ML 2.0 Gürcistan Ninotsminda

25.02.2022 06:12:25 AFAD 39.9666 42.5626 2.99 ML 2.9 Türkiye Kars Sarikamis

25.02.2022 06:08:36 AFAD 38.0236 38.2013 7.04 ML 2.1 Türkiye Adiyaman Çelikhan

25.02.2022 06:01:28 AFAD 37.0456 28.5625 6.99 ML 1.6 Türkiye Mugla Köycegiz

25.02.2022 05:58:23 AFAD 37.0586 28.5726 7.00 ML 1.1 Türkiye Mugla Köycegiz

25.02.2022 05:58:00 AFAD 37.0425 28.5031 7.00 ML 1.3 Türkiye Mugla Ula

25.02.2022 05:56:59 AFAD 37.0541 28.5525 6.99 ML 2.0 Türkiye Mugla Köycegiz

25.02.2022 05:54:59 AFAD 37.0375 28.5453 6.99 ML 1.2 Türkiye Mugla Köycegiz

25.02.2022 05:51:53 AFAD 37.0495 28.5608 6.97 ML 1.3 Türkiye Mugla Köycegiz

25.02.2022 05:48:36 AFAD 37.0535 28.5653 6.99 ML 1.7 Türkiye Mugla Köycegiz

25.02.2022 05:48:26 AFAD 37.8833 41.9941 7.57 ML 1.5 Türkiye Siirt Merkez

25.02.2022 05:48:18 AFAD 37.0718 28.5793 7.00 ML 1.2 Türkiye Mugla

25.02.2022 05:47:28 AFAD 37.0641 28.5715 7.03 ML 1.8 Türkiye Mugla Köycegiz

25.02.2022 05:46:56 AFAD 37.0506 28.3201 7.00 ML 1.1 Ege Denizi, 0.00 km. Ula (Mugla)

25.02.2022 05:36:45 AFAD 37.0703 28.5273 7.00 ML 1.8 Türkiye Mugla Ula

25.02.2022 05:34:35 AFAD 37.0668 28.5480 6.97 ML 2.0 Türkiye Mugla Ula

25.02.2022 05:33:10 AFAD 37.0611 28.5751 7.00 ML 1.3 Türkiye Mugla Köycegiz

25.02.2022 04:54:20 AFAD 37.0575 28.5528 6.98 ML 1.6 Türkiye Mugla Köycegiz

25.02.2022 04:51:58 AFAD 37.0628 28.5313 7.00 ML 1.9 Türkiye Mugla Ula

25.02.2022 04:46:02 AFAD 37.0523 28.5565 7.00 ML 1.8 Türkiye Mugla Köycegiz

25.02.2022 04:44:19 AFAD 37.0581 28.5565 6.96 ML 1.8 Türkiye Mugla Köycegiz

25.02.2022 04:42:10 AFAD 37.0563 28.5603 6.92 ML 2.5 Türkiye Mugla Köycegiz



