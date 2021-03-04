25 Şubat koronavirüs tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç, son durum ne?

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 126 bin 527 koronavirüs testi yapıldı, 9 bin 572 kişinin testi pozitif çıktı, 73 kişi de hayatını kaybetti.

Böylece ilk vakanın tespit edildiği 10 Mart 2020'den bu yana resmi olarak açıklanan toplam vaka sayısı 2 milyon 674 bin 766'ya çıktı. Can kaybı da 28 bin 358'e yükseldi.

Aşılanan kişi sayısı ise 8 milyonu aştı. Bunların 1 milyon 441 binine 2. doz aşı uygulandı.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarının arttığını, mutasyonun etkili olduğunu belirterek, "bulaşıcılığın arttığını çok rahat söyleyebiliriz" dedi.

Salgın yönetiminde "yerinde karar dönemine geçileceğini" belirten Koca, bundan böyle "salgının sosyal hayata etkileriyle mücadeleye de odaklanılacağını" kaydetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme adımları için titizlikle çalıştıklarını, 1 Mart itibariyle aşamalı bir sürecin başlayacağını açıkladı.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1363059958900813824