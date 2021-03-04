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25 Şubat koronavirüs tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç, son durum ne?

04.03.2021 19:37 | Son Güncelleme:
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25 Şubat koronavirüs tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç, son durum ne?

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 126 bin 527 koronavirüs testi yapıldı, 9 bin 572 kişinin testi pozitif çıktı, 73 kişi de hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 126 bin 527 koronavirüs testi yapıldı, 9 bin 572 kişinin testi pozitif çıktı, 73 kişi de hayatını kaybetti.

Böylece ilk vakanın tespit edildiği 10 Mart 2020'den bu yana resmi olarak açıklanan toplam vaka sayısı 2 milyon 674 bin 766'ya çıktı. Can kaybı da 28 bin 358'e yükseldi.

Aşılanan kişi sayısı ise 8 milyonu aştı. Bunların 1 milyon 441 binine 2. doz aşı uygulandı.

koronavirüs tablosu

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarının arttığını, mutasyonun etkili olduğunu belirterek, "bulaşıcılığın arttığını çok rahat söyleyebiliriz" dedi.

Salgın yönetiminde "yerinde karar dönemine geçileceğini" belirten Koca, bundan böyle "salgının sosyal hayata etkileriyle mücadeleye de odaklanılacağını" kaydetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme adımları için titizlikle çalıştıklarını, 1 Mart itibariyle aşamalı bir sürecin başlayacağını açıkladı.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1363059958900813824

Koronavirüs

Türkiye'de vaka sayılarında artış görülmesinin ardından Kasım ayında yeni kısıtlayıcı önlemler devreye sokuldu.

Şu anda geçerli olan önlemler kapsamında, hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Ayrıca hafta sonu için de sokağa çıkma kısıtlaması yürürlükte. Bazı iş kolları ve sağlık sorunları istisna olmakla birlikte Cuma akşamları 21.00'de başlayan yasak, pazartesi sabahları 05.00'e kadar geçerli. Vatandaşlar aynı zamanda 10.00-17.00 saatleri arasında evlerine en yakın market ve eczanelere gidebiliyor.

Koronavirüs

Okullarda uzaktan eğitimin ilk dönemi 22 Ocak'ta sona erdi. Yarıyıl tatili de ara tatilin eklenmesiyle üç haftaya uzatıldı.

Okullarda ikinci yarıyıl 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

Türkiye genelinde ev dışında maske takma zorunluğu da devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, meskenler hariç kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar da dahil tüm alanlarda maske takmak zorunlu.

Türkiye'de ilk vakanın tespit edilmesinin ardından Mart ayı itibarıyla kısıtlamalar yürürlüğe sokulmuştu. 1 Haziran itibarıyla seyahat kısıtlamaları ve sokağa çıkma yasakları sona erdirilmiş, Temmuz ayında da sinema, tiyatro ve düğün salonları yeniden faaliyete geçmişti.

Koronavirüsün mutasyona uğramış yeni varyantının yoğun olarak görüldüğü İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'yla uçuşlar da yaklaşık bir ay önce geçici süreyle durdurulmuş; ardından Hollanda ile seferler yeniden başlamıştı.

Uçuşların durdurulduğu ülkelere 22 Ocak'ta Brezilya da eklendi.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1352658983505555462?s=20

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