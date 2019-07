25 Temmuz Amerikan Basınından Özetler

New York Times da Washington Post gibi Mueller'ın ifadesinin Amerikan demokrasisine yönelik tehdidin aciliyetine dikkat çektiğini, ancak siyasetçilerin farklı öncelikleri olduğunu yazıyor. Habere göre Mueller'ın, siyasi adayların yabancı ülkelerin seçimlere müdahalesini memnunlukla karşılamasıyla ilgili bir soruya ”Umarım bu yeni normalimiz değildir, ancak korkarım öyle,” yanıtı vermesi, demokrasiye yönelik saldırıların ne kadar ciddi olduğunu ortaya koyuyor. Ancak gazete, her iki komisyondaki Cumhuriyetçi Partili Kongre üyelerinin hemen hepsinin Rusya kaynaklı tehditleri kabul etmeyi reddettiğinin altını çiziyor. Habere göre dünkü oturumlarda Teksaslı Cumhuriyetçi Partili Kongre üyesi Will Hurd dışındaki tüm Cumhuriyetçiler'in seçim güvenliği meselesini göz ardı ederek Trump'ı korumaya odaklandığı ve Mueller'a saldırdığı gözlendi. Hatta Pennsylvania eyaleti temsilcisi Guy Reschenthaler, daha da ileri giderek Mueller'ın yürüttüğü soruşturma sürecini ”Amerikan karşıtı” olarak niteledi. Gazete ayrıca Trump'ın yargıya müdahale edip etmediği meselesine de değiniyor. Buna göre Mueller, ifadesi sırasında, Trump'a yargıya müdahale suçlaması yöneltmemesinin nedeninin Adalet Bakanlığı uygulamaları gereği görev başındaki bir başkana suçlama yapılamayacağı olduğunu dile getirdi. Bu da Cumhuriyetçiler arasında, Mueller'ın Trump'ı resmen suçlamadan zan altında bıraktığı şeklinde bir rahatsızlığa yol açtı. Ancak gazete, Mueller'ın, Trump kampanyasının, Moskova'yla doğrudan işbirliği yapmamış olsalar bile Rusya'dan yardım alma konusunda istekli davrandıklarını açıkça ortaya koyduğunun altını çiziyor.