25 Temmuz Amerikan Basınından Özetler

Amerikan basını, Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller'ın dün önce Temsilciler Meclisi Yargı Komisyonu, öğleden sonraysa İstihbarat Komisyonu önünde verdiği ifadelerin ayrıntılarına ve bu ifadelerle ilgili yorumlara geniş yer ayırıyor. Washington Post, ”Mueller'dan Sürprizler Yok, Uyarılar Var” başlıklı haberinde Robert Mueller'ın ifadesi sırasında soruşturmaya ilişkin hazırlamış olduğu rapor dışında yeni bir ayrıntı paylaşmadığını yazıyor. Habere göre Rusya'nın Amerikan demokrasisine saldırmayı sürdürdüğünün altını çizen Mueller, 2020 seçimlerine de müdahale yapılacağı öngörüsünde bulundu. 448 sayfalık raporun kapsamı dışına çıkmayan Mueller, Başkan Trump'ın görevden azledilmesi sürecini başlatmak isteyen bazı Demokratlar'ın Trump'ın azledilmesini destekleyecek nitelikte, şok etkisi yaratacak yeni kanıtlar sunabileceği umutlarınınsa suya düşürdü. Cumhuriyetçiler azil tartışmalarının noktalandığı sonucuna varırken Başkan Trump ise Beyaz Saray'da gazetecilere partisi açısından çok iyi bir gün olduğunu, Mueller'ın savunmaya çalıştığı cadı avının savunulacak bir yanı olmadığını söyledi. Oysa Mueller, ifadesi sırasında Rusya soruşturmasının bir cadı avı olmadığını vurguladı. Gazete, Mueller'ın ifadesine ayırdığı başyazısındaysa Mueller'ın Rusya'nın demokrasiye müdahalesine ilişkin net uyarılarda bulunduğunu, Amerikan kamuoyu ve Kongre'nin bu uyarılara kulak vermesi gerektiğini yazıyor. Başyazıya göre Mueller, Trump'ın 2016 seçimlerinde Rusya'nın kendisine yardımcı olmak için geliştirdiği siber seçim kampanyasını memnunlukla kabul ettiğini doğruladı. Ancak Mueller bunun da ötesine geçerek Rusya dışında başka ülkelerin de seçim hacker'lığı peşinde olduğunun altını çizdi. Gazete, Trump ve Cumhuriyetçiler'inse bu açıklamadan rahatsızlık duyması gerekirken Mueller'ı karalamaya çalıştığının altını çiziyor. Mueller'ın raporunun ve verdiği ifadenin demokrasiyi koruma çağrısı niteliğinde olduğu vurgulayan gazete, raporun, bir demokrasinin asıl sorumluları olan seçmenler için hastalıklı bir başkanlığın neye benzediğini açıkça ortaya koyduğunu kaydediyor.

New York Times da Washington Post gibi Mueller'ın ifadesinin Amerikan demokrasisine yönelik tehdidin aciliyetine dikkat çektiğini, ancak siyasetçilerin farklı öncelikleri olduğunu yazıyor. Habere göre Mueller'ın, siyasi adayların yabancı ülkelerin seçimlere müdahalesini memnunlukla karşılamasıyla ilgili bir soruya ”Umarım bu yeni normalimiz değildir, ancak korkarım öyle,” yanıtı vermesi, demokrasiye yönelik saldırıların ne kadar ciddi olduğunu ortaya koyuyor. Ancak gazete, her iki komisyondaki Cumhuriyetçi Partili Kongre üyelerinin hemen hepsinin Rusya kaynaklı tehditleri kabul etmeyi reddettiğinin altını çiziyor. Habere göre dünkü oturumlarda Teksaslı Cumhuriyetçi Partili Kongre üyesi Will Hurd dışındaki tüm Cumhuriyetçiler'in seçim güvenliği meselesini göz ardı ederek Trump'ı korumaya odaklandığı ve Mueller'a saldırdığı gözlendi. Hatta Pennsylvania eyaleti temsilcisi Guy Reschenthaler, daha da ileri giderek Mueller'ın yürüttüğü soruşturma sürecini ”Amerikan karşıtı” olarak niteledi. Gazete ayrıca Trump'ın yargıya müdahale edip etmediği meselesine de değiniyor. Buna göre Mueller, ifadesi sırasında, Trump'a yargıya müdahale suçlaması yöneltmemesinin nedeninin Adalet Bakanlığı uygulamaları gereği görev başındaki bir başkana suçlama yapılamayacağı olduğunu dile getirdi. Bu da Cumhuriyetçiler arasında, Mueller'ın Trump'ı resmen suçlamadan zan altında bıraktığı şeklinde bir rahatsızlığa yol açtı. Ancak gazete, Mueller'ın, Trump kampanyasının, Moskova'yla doğrudan işbirliği yapmamış olsalar bile Rusya'dan yardım alma konusunda istekli davrandıklarını açıkça ortaya koyduğunun altını çiziyor.

Öte yandan hem New York Times hem de Washington Post, bir zamanlar Washington'un en parlak yıldızlarından biri olan Mueller'ın duraksamalar ve tökezlemelerle dolu dünkü ifadesinin bu imaja zarar verdiği yorumunda bulunuyor. Washington Post, kendi yazdığı rapordan alıntıları bulmakta, soruları takip etmekte zorlanan, yavaş ve düşük bir ses tonuyla konuşan Mueller'ın zaman zaman düzgün konuşamadığını, düşünce zincirinde kopukluklar yaşadığını yazıyor. Mueller, Rusya kaynaklı saldırılara dikkat çekerken sert ve kararlı bir görüntü sergilese de gazeteye göre ifadesinin azil sürecinin başlatılmasına ivme kazandıracağı şeklindeki bazı umutlar, kısa sürede söndü. Sergilediği titrek, dayanıksız ve zayıf imaj gün içinde bir miktar düzelse de Başkan Trump'ın adını ”Trimp” şekilde telaffuz etmesi, Rusya soruşturması için kilit önem taşıyan Fusion GPS firmasını bilmediğini söylemesi, Boston savcılığına Ronald Reagan yerine yanlışlıkla Baba Bush tarafından atandığını ifade etmesi, akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Eski Başkan Obama'nın danışmanlarından David Axelrod, bu görüntü karşısında yazdığı Twitter mesajında, ”Bunu söylemek çok hassas ama Mueller, eskiden olduğu kadar keskin zekalı görünmüyor,” ifadesini kullandı. Benzer yorumlarda bulunan New York Times da bir zamanlar lazer kadar keskin zeka ve odaklanma becerisine sahip olan Mueller'ın dün bu donanımdan yoksun bir görüntü sergilediği görüşünde. Gazetenin haberine göre önümüzdeki ay 75 yaşını bitirecek olan Mueller, ifadesi sırasında kendi yazdığı raporun ayrıntıları hakkında şüpheye düştü, hatta ”komplo” kelimesini aklına getirmekte zorlandı. Geçmişte FBI Başkanı olarak onlarca kez Kongre oturumlarına katılıp ifade veren, bu sürece alışık olan, fiziksel dayanıklılığıyla tanınan, skandallardan uzak sicili, deneyimleri ve verdiği hizmetlerle takdir toplayan Mueller'ın konuşması, gazeteye göre ara ara adeta izlemesi zor bir hal aldı.