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25 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2020 20:05 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 16 artarak 5 bin 596'ya yükseldi. Son 24 saatte 921 yeni tanı konuldu. İşte 25 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosunda son durum...

25 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

25 Temmuz 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 921 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 225 bin 173, can kaybı 5 bin 596 oldu.

Son 24 saatte 1103 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 208 bin 477'ye ulaştı.

BAKAN KOCA: BAŞKALARININ İHMALİ, TEDBİRLERİN TERKİNE GEREKÇE KABUL EDİLMEMELİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son 1 haftada pnömonili hasta sayısı oranı en çok azalan illerimiz: Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz: Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman. Sebebi ne olursan olsun, başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli. http://covid19.saglik.gov.tr"

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