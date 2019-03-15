HABER

25 ton domates yüklü tır devrildi karayolu domates tarlasına döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 09:42 | Son Güncelleme

Antalya’nın Aksu ilçesinde tonlarca domates yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Antalya’nın Aksu ilçesinde tonlarca domates yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yere dökülen tonlarca ton domates, çiftçiler ve çağrılan işçiler tarafından gece yarısına kadar tek tek toplandı.
Kaza, Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murtuna Mahallesi’nden çiftçilerden topladığı 25 ton domatesle Batman’a gitmek üzere yola çıkan 72 EP 655 plakalı tırın şoförü Abdullah G. hareket ettikten 20 dakika sonra 25 kilometre ileride direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır, tonlarca domatesle yan yattı. Tır şoförü vatandaşlar tarafından yaralı olarak kabinden çıkarılırken, araçtaki tonlarca domates yola saçıldı. Kaza sonra tır şoförü ise büyük şok yaşadı. Hafif yaralı olarak kurtulan Abdullah G. durumu domatesleri aldığı yerdeki çiftçilere ve sahibine bildirdi.

"Ne ettim ise kurtaramadım"
Kaza haberini duyan onlarca çiftçi olay yerine geldi. Yere saçılan tonlarca domates ise çiftçiler ve çağrılan işçiler tarafından toplanmaya başlandı. Toplama işlemi gece yarısına kadar devam etti. Kullanılabilecek domateslerin toplanmasının ardından tır ise vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Tır şoförü sürücüsü Abdullah G, "Karşımda iki araba birbirlerini solluyorlardı. Ben de yol vermek için kendimi sağa verdim. Biraz arabayı kaydırdım. Ne ettim ise araba yan yattı. Önüne geçemedim. 25 ton ürün vardı hepsi domatesti” dedi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

PARTNERİnsan hiç mi yaşlanmaz?İnsan hiç mi yaşlanmaz?
Oğlunun doğum gününde kocasını öldüren sanık: Beni evlatlarım için bırakınOğlunun doğum gününde kocasını öldüren sanık: Beni evlatlarım için bırakın
İnternetten satılık şahinİnternetten satılık şahin
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Bugünden itibaren ücretsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Bugünden itibaren ücretsiz

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

Üniversiteli İrem Su hayata tutunamadı

Üniversiteli İrem Su hayata tutunamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Uyurken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Akılalmaz olay! 10 yaşlarındaki çocuğuna araç kullandırdı, 'polisi boş ver' dedi

10 yaşlarındaki çocuğuna araç kullandırdı, 'polisi boş ver' dedi

Mersin'de tahralı dehşet! Her detayı kan dondurdu

Mersin'de tahralı dehşet! Her detayı kan dondurdu

Çöpün önündeki tabutu gören dondu kaldı!

Çöpün önündeki tabutu gören dondu kaldı!

Taksim'de oteldeki olayda ölü sayısı yükseldi

Taksim'de korkunç olay! Ölü sayısı arttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.