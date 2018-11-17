2,5 tonluk Türk kahvesi ile rekor denemesi

İSTANBUL, (DHA)- ‘International Forum Coffee Weeks’ etkinliği kapsamında düzenlenen 2,5 tonluk Türk kahvesi rekor denemesi Marmara Forum Alışveriş Merkezi’nde yapıldı. 10 usta tarafından 3 saat kaynatılarak yapılan kahveyle, Bosna Hersek’te 650 litre ile olan dünya rekorunun kırılması için yapılan deneme başarıyla gerçekleşti.

Marmara Forum Alışveriş Merkezi, 1 Kasım Perşembe günü başlayan “International Forum Coffee Weeks” ile yarışmalardan tadımlara, workshoplardan özel dekorlara kadar kahveye dair pek çok etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bosna Hersek’te 650 litre ile olan Guinness rekorunun yeni sahibi 2,5 tonluk Türk kahvesi ile heyet onayının ardından Türkiye’nin olacak.

REKOR KİTABINA TÜRKİYE’NİN ADINI YAZDIRDIK

Türk kahvesinin milli değerimiz olduğunu vurgulayan Marmara Forum AVM Pazarlama Yöneticisi Reyhan Aslan, Guinness’in vermiş olduğu onayın ardından Türk kahvesiyle rekorlar kitabına Türkiye’nin adını yazdıracak olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Aslan, “Milli değerimiz Türk kahvesi rekorunu neden Türkiye’ye taşımayalım dedik ve böyle bir girişimde bulunduk. Dünyanın en büyük Türk kahvesi cezvesi ölçülerine uygun olarak bir cezve ürettik. Eski rekor 1 metre 25 santim uzunluğunda bir cezveydi ve biz 1 metre 85 santim olan daha büyük bir cezve ürettik. Hakem heyeti ölçümleri yaptılar, uygunluk verdiler. Bütün ölçüler şimdi Guinness’e gidecek. Onayın ardından rekorlar kitabına adımızı yazdırmış olacağız” dedi.