2,5 TONLUK TÜRK KAHVESİYLE REKOR HEDEFİ

- Pedal çevirerek kahveyi hazırlıyorlar Haber-Kamera: İlknur SARGUT- Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- 'INTERNATIONAL Forum Coffee Weeks' etkinliği kapsamında düzenlenecek 2,5 tonluk Türk Kahvesi rekor denemesi, Marmara Forum Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 10 usta tarafından 3 saat kaynatılarak yapılacak kahveyle, Bosna Hersek'te olan dünya rekorunun anavatanı Türkiye'ye getirilmesi hedefleniyor. Marmara Forum Alışveriş Merkezi'nde, 1 Kasım Perşembe günü başlayan "International Forum Coffee Weeks" yarışmalardan tadımlara, workshop'lardan özel dekorlara kadar kahveye dair pek çok etkinliği kahve severlerle buluşturuyor. Pedal çevirerek soğuk kahvelerini yapma imkanı bulan kahve severler, alanında uzman isimlerden iyi kahve yapmanın püf noktalarını da dinliyor. Kahve etkinliğinde görev alan Eda Nur, pedal çevirerek kahve hazırlamanın kahve keyfinin yanı sıra spor amacı da taşıdığını belirterek, "Vatandaşlar nasıl bir kahve istediklerini bize söylüyorlar. Düzeneğin içine malzemeleri koyuyoruz. Kahvesini içecek kişi pedal çevirerek hem spor yapmış oluyor hem kahvesini hazırlıyor" dedi. SPOR VE KAHVE KEYFİ BİR ARADA Pedal çevirerek kahvesini hazırlama fırsatı yakalayan Seçkin Aydın, "Alışveriş yapmaya gelmiştim. Kahve molasında ücretsiz kahve keyfi yakaladım. Bu kahveyi hazırlarken spor yapma imkanı buldum" diye konuştu. ŞEKER VE SÜT KAHVENİN YOLCULUĞUNU BOZUYOR İyi bir kahve demlemenin püf noktalarını paylaşan Gökhan Ünver, Japon demleme tekniği hakkında şunları söyledi: "İçine 16 gram kahve koyduk, 250 ml kaynamış ve dinlenmiş su ekledik. Suyun haşlanmamış olması önemli. Demlenme sürecinde kahveniz aroma ve gövde tatlarını alıyor. Demlenmesi ortalama 2 dakika sürüyor. Filtrelere değmemek gerekiyor. Ortalama 3 dakikada nitelikli, taze öğütülmüş bir kahve içiyorsunuz. Bu kalp damar sağlığı açısından da faydalı. Kahvenizi sert istiyorsanız ince, hafif istiyorsanız kalın öğütmeniz gerekiyor. Kahvenin çok güzel bir yolculuğu ve bir damla süt, tek bir adet şekerle bu yolculuk ölüyor." BOSNA HERSEK'TEKİ REKORU ALMAYI HEDEFLİYORLAR Etkinliklerin yanı sıra Guinness Dünya Rekorları organizasyonunun takip edeceği bir dünya rekoruna da aday olan Marmara Forum'da tam 2,5 ton kapasiteli dev bir cezvede Türk Kahvesi pişirilecek. Rekor denemesi hakkında bilgi veren Marmara Forum Alışveriş Merkezi Müdürü Leyla Özdemir, "Türk kültürünün en önemli unsurlarından olan Türk kahvesiyle ilgili rekoru Bosna Hersek'ten Türkiye'ye getirmek amacıyla bu çalışmayı başlattık. Çalışma kapsamında 1 metre 85 santim boyunda, 2.5 ton ağırlığında ki dev cezvemizi kullanacağız. Bu 2.5 ton kahve kapasiteli cezvede 90 kilogram Türk kahvesi ve 20 kilogram şekerle birlikte 10 usta tarafından 3 saat kaynatılarak hazırlanacak. Bu kahve 25 bin ziyaretçiye sunulacak." Marmara Forum ayrıca Türk Kahvesi sevdasını sanal dünyaya taşıyacak bir emoji kampanyası da başlatacak. #CEZVEmoji adı verilen kampanya hakkında bilgi veren Özdemir, "Bu kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşlar change.org üzerinden cezvemoji yazarak veya sosyal medya hesaplarımızdaki linki tıklayarak katılabilirler. #CEZVEmoji adıyla sosyal medya hesaplarından destek olabilirler" dedi.

