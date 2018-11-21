25. Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Enis Şekerel, besin alerjisinin özellikle çocuk yaş grubunun hastalığı olduğunu belirterek, "Fakat çocukluk yaş döneminde bile yaşla birlikte değişkenlik gösteriyor." dedi.

Dernek tarafından bu yıl 25'incisi düzenlenen Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Belek Turizm Merkezi'nde yapıldı.

17 Kasım'da başlayan ve bugün sona erecek kongrede, çocuklarda ve yetişkinlerde besin alerjilerinin sebepleri, sonuçları ve tedavi yöntemleri ele alındı. 700 bilim insanın katıldığı programda, 300 araştırma sunuldu.

Dernek Başkanı Prof. Dr. Şekerel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bünyesinde 370 alerji ve klinik immünoloji uzmanını barındıran bir dernek olduklarını söyledi.

Hem güncelleme hem de bilimsel verilerin paylaşıldığı bir platform yarattıklarını aktaran Şekerel, kongrede sunulan 300 araştırmanın, Türkiye'de yapıldığını ve ulusal verileri paylaştığını dile getirdi.

Kongrede, daha iyi tedavi yöntemlerini, en iyi sağlık hizmetlerini sağlamanın yollarını aradıklarını vurgulayan Şekerel, etkinliğin, alerji ve immünolojinin özelliklerini içerdiğini ifade etti.