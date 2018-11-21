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25. Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.11.2018 11:40 | Son Güncelleme

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Enis Şekerel: "Besin alerjisi özellikle çocuk yaş grubunun hastalığı. Fakat çocukluk yaş döneminde bile yaşla birlikte değişkenlik gösteriyor"

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Enis Şekerel, besin alerjisinin özellikle çocuk yaş grubunun hastalığı olduğunu belirterek, "Fakat çocukluk yaş döneminde bile yaşla birlikte değişkenlik gösteriyor." dedi.

Dernek tarafından bu yıl 25'incisi düzenlenen Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Belek Turizm Merkezi'nde yapıldı.

17 Kasım'da başlayan ve bugün sona erecek kongrede, çocuklarda ve yetişkinlerde besin alerjilerinin sebepleri, sonuçları ve tedavi yöntemleri ele alındı. 700 bilim insanın katıldığı programda, 300 araştırma sunuldu.

Dernek Başkanı Prof. Dr. Şekerel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bünyesinde 370 alerji ve klinik immünoloji uzmanını barındıran bir dernek olduklarını söyledi.

Hem güncelleme hem de bilimsel verilerin paylaşıldığı bir platform yarattıklarını aktaran Şekerel, kongrede sunulan 300 araştırmanın, Türkiye'de yapıldığını ve ulusal verileri paylaştığını dile getirdi.

Kongrede, daha iyi tedavi yöntemlerini, en iyi sağlık hizmetlerini sağlamanın yollarını aradıklarını vurgulayan Şekerel, etkinliğin, alerji ve immünolojinin özelliklerini içerdiğini ifade etti.

"Besin alerjisi özellikle çocuk yaş grubunun hastalığı. Fakat çocukluk yaş döneminde bile yaşla birlikte değişkenlik gösteriyor." diyen Şekerel, "İlk bir yaşa baktığınızda yüzde 8'e kadar varan oranları görüyoruz. Fakat yıllar geçtikçe alerjik olan çocukların bir kısmı zamanla düzelme içindeler." ifadelerini kullandı.

Zamanla yeni alerjilerin de çıktığını kaydeden Şekerel, "Ergenlik çağında besin alerjisinin görülme oranı maksimum yüzde iki. İlk bir yaşta yüzde 8, ergenlik çağına geldiğinde yüzde 2 orandan söz ediyoruz. O hastaların dörtte üçünün zaman içinde düzeldiğini söyleyebiliriz." diye konuştu.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Ayşen Bingöl de çocuklarda besin alerjisinin karakteristik özelliklerinin saptanması amacıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

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