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25 ülkeden seyahat acente temsilcileri Güneydoğu'yu tanıtacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 13:54 | Son Güncelleme

DÜNYANIN 25 ülkesinde faaliyet gösteren turizm seyahat acenteleri, ziyaret için geldikleri Güneydoğu'nun tanıtımını yapacak.

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- DÜNYANIN 25 ülkesinde faaliyet gösteren turizm seyahat acenteleri, ziyaret için geldikleri Güneydoğu'nun tanıtımını yapacak.
Farklı medeniyetleri bünyesinde barındıran ve binlerce yıllık geçmişe sahip Güneydoğu Anadolu'yu ziyaret eden 25 ülkenin acente temsilcisi, programları kapsamında Mardin'e geldi. Türkiye'nin yanı sıra Amerika, Fransa, Rusya, Malezya, Hindistan ve İtalya gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu 25 ülkede faaliyet gösteren kültür seyahat acente sahipleri Mardin'de ilk olarak Midyat ilçesinin tarihi mekanlarını ziyaret etti. Acente yetkilileri, Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Gürgör eşliğinde Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ı ziyaret ederek, kentin turizmine katkı sunulması konusunda görüş alışverişinde bulundu.
Acente sahiplerinin Mardin'i ziyaret etmelerinde memnun kaldıklarını anlatan Vali Yaman, 2020 yılında Mardin turizminin daha yüksek bir potansiyele geleceğini, yurt dışından Mardin'i ziyaret eden yüzde 15'lik turist kapasitesinin yüzde 30 ile 35'lere yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin turizm ile anılan bir kent olması için çeşitli çalışmaları hayata geçirdiklerini belirten Vali Yaman, kısa bir süre önce başlayan sıcak hava balonunun kentin turizmine katkı sağlaması açısından önemli olduğunu aktarırken, sıcak hava balonu turlarına beklentilerin üstünde bir rağbet olduğunu ifade etti.
Mardin'e hayran kaldıklarını anlatan acente yetkilileri, 2020 yılında Mardin turları gerçekleştirmek için çalışmalar yürütecekleri sözünü verdi. Acente temsilcilerinin Güneydoğu Bölgesi'nde ziyaretlerini sürdürecekleri bildirildi.

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