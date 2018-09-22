Sıla, 25. Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında konser verdi.

ÇUFAŞ Fuar Merkezi’nde düzenlenen konserde, Sıla sevilen şarkılarını seslendirdi.

Yaklaşık bir buçuk saat sahnede kalan Sıla'ya, şarkıları sırasında dinleyenleri de eşlik etti.

Adana Film Festivali, yarın sergi açılışları ve söyleşilerle devam edecek.

