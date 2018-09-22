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25. Uluslararası Adana Film Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 21:59 | Son Güncelleme

Şarkıcı Sıla, festival kapsamında konser verdi

Sıla, 25. Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında konser verdi.

ÇUFAŞ Fuar Merkezi’nde düzenlenen konserde, Sıla sevilen şarkılarını seslendirdi.

Yaklaşık bir buçuk saat sahnede kalan Sıla'ya, şarkıları sırasında dinleyenleri de eşlik etti.

Adana Film Festivali, yarın sergi açılışları ve söyleşilerle devam edecek.

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