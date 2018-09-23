Azeri senarist ve yazar Elşad Aliyev, 25. Uluslararası Adana Film Festivali etkinlikleri kapsamında katıldığı söyleşide, birkaç yıl öncesine kadar Azerbaycan sinemalarında en çok ABD yapımı filmlerin izlendiğini belirterek, "Ancak son yıllarda Türk filmleri Azerbaycan sinemalarında ABD filmlerinin önüne geçip bu durumu değiştirdi." dedi.

Festival kapsamında 75. Yıl Sanat Galerisinde Azerbaycan'dan katılımcıların da yer aldığı iki ayrı oturumda söyleşi gerçekleştirildi.

Azerbaycan'dan kente gelerek söyleşiye katılan senarist ve yazar Elşad Aliyev, Türkiye'de çekilip gösterime giren filmlerin aynı anda Azerbaycan sinemalarında da gösterime girdiğini, filmlerin oyuncu ve yönetmenlerinin katılımıyla gala geceleri düzenlendiğini belirtti.

Türkiye ile Azerbaycan arasında müşterek film projeleri hazırlandığını dile getiren Aliyev, Azerbaycan'ın geçen yıl Türkiye'deki 5 film festivalinden 7 ödülle döndüğünü, bunu da iki ülke arasında sinema alanındaki ilişkilerin bir göstergesi olarak gördüklerini vurguladı.