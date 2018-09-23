Azeri senarist ve yazar Elşad Aliyev, 25. Uluslararası Adana Film Festivali etkinlikleri kapsamında katıldığı söyleşide, birkaç yıl öncesine kadar Azerbaycan sinemalarında en çok ABD yapımı filmlerin izlendiğini belirterek, "Ancak son yıllarda Türk filmleri Azerbaycan sinemalarında ABD filmlerinin önüne geçip bu durumu değiştirdi." dedi.
Festival kapsamında 75. Yıl Sanat Galerisinde Azerbaycan'dan katılımcıların da yer aldığı iki ayrı oturumda söyleşi gerçekleştirildi.
Azerbaycan'dan kente gelerek söyleşiye katılan senarist ve yazar Elşad Aliyev, Türkiye'de çekilip gösterime giren filmlerin aynı anda Azerbaycan sinemalarında da gösterime girdiğini, filmlerin oyuncu ve yönetmenlerinin katılımıyla gala geceleri düzenlendiğini belirtti.
Türkiye ile Azerbaycan arasında müşterek film projeleri hazırlandığını dile getiren Aliyev, Azerbaycan'ın geçen yıl Türkiye'deki 5 film festivalinden 7 ödülle döndüğünü, bunu da iki ülke arasında sinema alanındaki ilişkilerin bir göstergesi olarak gördüklerini vurguladı.
Aliyev, ülkesindeki ABD ve Türk yapımı sinema filmleri arasındaki rekabet hakkında, "Birkaç yıl öncesine kadar Azerbaycan sinemalarında en çok izlenen filmler ABD yapımı filmlerdi ancak son yıllarda Türk filmleri Azerbaycan sinemalarında ABD filmlerinin önüne geçip bu durumu değiştirdi." değerlendirmesinde bulundu.
- Türk ve Azeri sinema filmlerinin geleceği
Film yönetmeni ve eleştirmeni Ayaz Salayev ise Türkiye ve Azerbaycan'ın, dünya sorunlarına ilişkin sözünü, ürettiği sinema filmleriyle iletebildiğini bildirdi.
Salayev, şair Nazım Hikmetin "Güzel günler göreceğiz çocuklar" şiirinden alıntı yaptığı konuşmasında, "Azerbaycan ve Türkiye sinemasının geçmişinin çok güzel olduğunu söyleyemem ama geleceğinin çok güzel olacağını söyleyebilirim." dedi.
Düzenlen diğer oturumda ise yönetmen ve senarist Engin Ayça, sinema eleştirmeni ve yazar Tuncer Çetinkaya, sinema eleştirmeni ve yazar Ertan Tunç, Kaya Özkaracalar ve Barış Saydam da konuşma yaptı.
Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor
Gerilim zirvede! Önce ABD şimdi Suudi Arabistan
Van Gölü’nde 4.0 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)
Eski eşini yastıkla boğdu! İfadesi kan dondurdu
İstemihan Talay CHP Mersin Büyükşehir adaylığını açıkladı
Banka müdüründen 100 milyon TL'lik büyük vurgun! Kardeşi İstanbul'da gözaltına alındı
Son dakika! İran Devrim Muhafızları'ndan korkunç tehdit: Ölümcül ve unutulmaz bir intikam alacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama
Twitter'dan korkutan açıklama: Virüs tespit edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum