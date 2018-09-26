25. Uluslararası Adana Film Festivali

Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında, Cannes bünyesindeki Uluslararası Eleştirmenler Haftası temsilcileri, genç sinemacı ve sanatseverlerle buluştu.

Moderatörlüğünü Adana Film Festivali Uluslararası Program Direktörü Kerem Akça'nın yaptığı 75. Yıl Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen söyleşide, Uluslararası Eleştirmenler Haftası Kısa Film Koordinatörü Leo Soesanto ve Kısa Film Seçici Kurulu Üyesi Marie-Pauline Mollaret, genç sinemacılarla fikir alışverişinde bulundu.

Akça, etkinlikteki konuşmasında, bu yıl Adana Film Festivali'nin Cannes Film Festivali'nin en köklü bölümü olan Uluslararası Eleştirmenler Haftası ile ortaklık yaptığını söyledi.

Ortaklık kapsamında, Leo Soesanto ve Marie-Pauline Mollaret'in katılımıyla gerçekleştirdikleri bu etkinliğin genç sinemacılar açısından önemli olduğunu kaydeden Akça, 57 yıllık geçmişi olan Uluslararası Eleştirmenler Haftası'nın kısa ve uzun metrajlı film çekenleri cesaretlendirme anlamında önemli bir özelliğinin bulunduğunu belirtti.

Adana Film Festivali'nde Cannes Film Festivali'nin Uluslararası Eleştirmenler Haftası bölümünden 13 filmin gösterileceğini dile getiren Akça, bunlardan on tanesinin yarışma, üçünün de yarışma dışı özel gösterim olduğunu bildirdi.

Leo Soesanto da temel hedeflerinin genç yönetmenler çıkarmak olduğunu söyledi.

Marie-Pauline Mollaret ise Cannes kısa film seçiminde daha önce kısa film çekmemiş yönetmenleri tercih ettiklerini dile getirdi.

Etkinlikte, Soesanto ve Mollaret kısa filmcilerin sorularını yanıtladı.

