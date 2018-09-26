25. Uluslararası Adana Film Festivali

Uluslararası Adana Film Festivali etkinlikleri kapsamında, 25. yıla özel verilen Emek Ödülleri sahiplerini buldu.

Oyuncu Yakup Yavru'nun kalp krizi geçirip vefat etmesi nedeniyle bugüne ertelenen 25. Yıl Gala Gecesi'nin sunuculuğunu Çiğdem Tunç yaptı.

Kentteki bir otelde düzenlenen etkinlikte bir şarkı seslendirerek sahneye çıkan Tunç, Emek Ödülü'nü almak için geldiği Adana'da kalp krizi geçirmesi sonucu vefat eden oyuncu Yakup Yavru'yu anarak programa başladı.

Yakup Yavru'nun kriz geçirdiği anları anlatan Tunç, usta oyuncuyu saygıyla andığını kaydetti.

Etkinlikte, festivalin 25 yıllık tarihçesinin yer aldığı sinevizyon gösterimi sunuldu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, etkinlikte yaptığı konuşmada, Yakup Yavru'ya bir kez daha Allah'tan rahmet diledi.

Bir sinemacının kendi dostlarıyla, köklü festivallerinden birinde rahmana yürüdüğünü belirten Sözlü, her festivalde Yakup Yavru'yu saygıyla anmaya devam edeceklerini söyledi.

- "Festival kesintiye uğramayacak"

Türk sinemasının çok büyük olduğunu belirten Sözlü, şöyle devam etti:

"Avrupa'nın, ABD'nin büyük paralarla yapmış oldukları o dev prodüksiyonlarla kendi salonlarında bir herkül gibi, haltercimiz Naim Süleymanoğlu'nun o halter kaldırışındaki gibi, Türk sineması da muazzam bir güce sahip. Popüler, emperyal kültürün karşısında gerçekten kendi sinemamızla, kendi sinemacımız, o yapımcılar, yönetmenler, oyuncular, zor şartlarda filmler yapıyorlar. Dünyada başka bir örneği yoktur ki o büyük prodüksiyonlara karşı bazen galip geliyorlar ama onlara hiç mağlup olmuyorlar. Onun için Türk sinemasını, sinemacılarını seviyorum ve saygı duyuyorum. 'Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de bu nasihatini yerine getirmek noktasında, çok büyük fedakarlık, özverili çalışmalarıyla büyük ürünler, emekler ortaya koyuyorlar."