25. Uluslararası Adana Film Festivali

Oyuncu Yakup Yavru'nun kalp krizi geçirip vefat etmesi nedeniyle bugüne ertelenen 25. Yıl Gala Gecesi'nin sunuculuğunu Çiğdem Tunç yaptı.
Kentteki bir otelde düzenlenen etkinlikte bir şarkı seslendirerek sahneye çıkan Tunç, Emek Ödülü'nü almak için geldiği Adana'da kalp krizi geçirmesi sonucu vefat eden oyuncu Yakup Yavru'yu anarak programa başladı.
Yakup Yavru'nun kriz geçirdiği anları anlatan Tunç, usta oyuncuyu saygıyla andığını kaydetti.
Etkinlikte, festivalin 25 yıllık tarihçesinin yer aldığı sinevizyon gösterimi sunuldu.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, etkinlikte yaptığı konuşmada, Yakup Yavru'ya bir kez daha Allah'tan rahmet diledi.
Bir sinemacının kendi dostlarıyla, köklü festivallerinden birinde rahmana yürüdüğünü belirten Sözlü, her festivalde Yakup Yavru'yu saygıyla anmaya devam edeceklerini söyledi.
- "Festival kesintiye uğramayacak"
Türk sinemasının çok büyük olduğunu belirten Sözlü, şöyle devam etti:
"Avrupa'nın, ABD'nin büyük paralarla yapmış oldukları o dev prodüksiyonlarla kendi salonlarında bir herkül gibi, haltercimiz Naim Süleymanoğlu'nun o halter kaldırışındaki gibi, Türk sineması da muazzam bir güce sahip. Popüler, emperyal kültürün karşısında gerçekten kendi sinemamızla, kendi sinemacımız, o yapımcılar, yönetmenler, oyuncular, zor şartlarda filmler yapıyorlar. Dünyada başka bir örneği yoktur ki o büyük prodüksiyonlara karşı bazen galip geliyorlar ama onlara hiç mağlup olmuyorlar. Onun için Türk sinemasını, sinemacılarını seviyorum ve saygı duyuyorum. 'Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de bu nasihatini yerine getirmek noktasında, çok büyük fedakarlık, özverili çalışmalarıyla büyük ürünler, emekler ortaya koyuyorlar."
Sözlü, festivalin ara ara depremler, büyük can kayıpları nedeniyle kesintiye uğradığını dile getirerek, "Müzik ve konser bölümleri ertelendi ama ara vermedik. Sanat adına filmlerin yarışması bundan sonra hiçbir kesintiye uğramayacak." dedi.
1995 yılında yapılan 9. Adana Film Festivali'nde, en iyi film dalında Altın Koza ödülüne layık görülen ancak yurt dışında olması nedeniyle ödülünü alamayan "Soğuk Geceler" filminin yapımcısı Kadir Sözen'e, o yıl kazandığı ödülü, Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney verdi.
Gala Gecesi'nde ayrıca 25. yıla özel, festivale katkıda bulunan yönetmenler Hakkı Kurtuluş, Nesimi Yetik, Tolga Esmer, Nida Karabol ile Yılmaz Güney adına eşi Fatoş Güney'e Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü tarafından ödülleri takdim edildi.
Daha sonra sanata gönül vermiş kişilere takdim edilecek Emek Ödülleri'nde, ilk olarak sahneye, vefat eden Yakup Yavru'nun ödülü getirildi. Yavru'nun ödülü kürsüye konularak uzun süre ayakta alkışlandı.
Adana Vali Yardımcısı Mustafa Aydın ve Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından takdim edilen Emek Ödülleri'nde, oyuncular Yusuf Sezgin, Süleyman Turan, Selma Güneri, Arif Keskiner, Gülsen Tuncer tarafından sinemaya yıllardır emek vermiş oyuncular Hasan Yıldız, Yılmaz Terzioğlu, Yavuz Karataş, Salih Eskicioğlu, Oktay Yavuz, Coşkun Göğen, Sönmez Yıkılmaz, İhsan Gedik, Ali Güney, Mehmet Yüksel, Zülfikar Öner, Ertan Güntav, Engin Aksu ile set amiri Yusuf Özel ve film makinistleri Bahri Kırmızıay ile Sabri Şenevi ödül aldı.
Ödül alanlar adına konuşan oyuncu Coşkun Göğen, 1963'te Yeşilçam'a temel attığını orada berber çıraklığı yaptığını, 5 lira karşılığında figüranlığa başladığını söyledi.
Bugüne kadar 500'e yakın filmde oynadığını belirten Göğen, "Samimi söylüyorum sinemayı çok seviyorum. Bu gördüğünüz insanlarla uzun süre birlikte olamadık. Bizi ofsayt yapmaya çalıştılar ama bizler dimdik ayaktayız. Bu benim için şeref. Bu gördüğünüz insanların çoğu da karakter oyuncusu. 500'e yakın filmde oynadım, aldığım para yediğim küfre yetmedi. Ama ben bir Yeşilçam askeriyim." diye konuştu.
Emek Ödülleri'nin verilmesinin ardından şarkıcı Ziynet Sali sahne aldı.
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