Yazar Orhan Kemal'in oğlu yazar Işık Öğütçü, "Babamın 300'e yakın senaryosu vardı. Bunlarda kendi ismini kullanmadığı için hiçbiri bilinmiyor. Çeşitli takma adlar kullanarak yazdığı senaryolardan bazılarını ben de babamın evraklarını karıştırdığımda buldum." dedi.

25. Uluslararası Adana Film Festivali etkinlikleri kapsamında, "Orhan Kemal Sineması ve Kayıp Senaryoları" konulu söyleşi düzenlendi.

Orhan Kemal'in oğlu yazar Işık Öğütçü, 75. Yıl Sanat Galerisi'ndeki söyleşide, 75 yıl önce Orhan Kemal'in Bursa Cezaevi'nden Adana'ya gelmek üzere ayrıldığında, Nazım Hikmet'e bir şiir yazdığını aktardı.

Nazım Hikmet'in bu şiir karşısında gözyaşlarına hakim olamadığını ifade eden Öğütçü, "İki üstadı da Adana'dan anıyorum." dedi.

Öğütçü, babasının çok sayıda senaryo yazdığını, ancak bunlarda o dönemki sansür nedeniyle kendi ismini kullanmadığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Babamın 300'e yakın senaryosu vardı. Bunlarda kendi ismini kullanmadığı için hiçbiri bilinmiyor. Çeşitli takma adlar kullanarak yazdığı senaryolardan bazılarını ben de babamın evraklarını karıştırdığımda buldum. Bazılarının ilk sayfaları yoktu, ismi olmayanlar, senaryolar vardı. Pek çok senaryonun da diyaloglarını yazdığını biliyoruz. Gerçekten Türk sinemasına müthiş bir katkısı var. 1959'da, Kasımpaşa'da film deposu yangını çıkmasaydı, Türk sinemasının bütün tarihi orada yanmasaydı belki şu anda pek çok Türk filminde, jenerikte Orhan Kemal adını görürdük. 'Belki görürdük' diyeceğim çünkü takma adla yazdığını da biliyorum. O dönem böyle yapmak zorunda olduğunu belirtmişti."