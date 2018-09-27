Sanatçı Sertab Erener, 25. Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında sevenleriyle buluştu.
Uğur Mumcu Meydanı'ndaki konserde Erener, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Erener'e zaman zaman hayranları da eşlik etti.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Erener'e konser davetini kabul ettiği için teşekkürlerini iletti.
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