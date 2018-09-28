25. Uluslararası Adana Film Festivali

Sunuculuğunu Oylum Talu'nun yaptığı, 75. Yıl Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen Kısa Film Yarışmaları Ödül Töreni'nde festivalin tarihçesi anlatıldı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, törende yaptığı konuşmada, Adana'nın çeyrek asırdan bu yana festival düzenlediğini belirtti.
Akyürek, kentin iklimi, coğrafyası, kültürü, tarihi, yemekleri ve insanıyla yaşanası bir şehir olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından Uluslararası Kısa Film, Ulusal Öğrenci Filmleri, Adana Kısa Film yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.
- Uluslararası Kısa Film Yarışması
110 ülkeden 3 bin 111 başvurunun yapıldığı ve 45'inin ana jürinin önüne çıkmaya hak kazandığı Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda ödüle layık görülen film ve yönetmenler şöyle:
Kurmaca dalında en iyi film: Grandfather (Amar Kaushik)
Deneysel dalda en iyi film: If The World Spınned (Leonardo Martinelli)
Canlandırma dalında en iyi film: The Voıce Over (Claudia Cortes Espejo, Lora D'Addazio, Mathilde Remy)
Belgesel dalda en iyi film: Memorandum (Jennifer Lara)
Mansiyon ödülü: Bıtter Sea (Fateme Ahmadi)
- Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması
28 filmin seçici kurul tarafından izlendiği yarışmada ödüle layık görülen film ve yönetmenler şöyle:
En iyi kurmaca film: Her Şey Yolunda (Metehan Şereflioğlu/Dokuz Eylül Üniversitesi)
En iyi deneysel film Cehman (Müfit Güzel/Mersin Üniversitesi)
En iyi canlandırma film: 3 Duvar (Aysun Karaosman/Marmara Üniversitesi)
En iyi belgesel film: Kurbağa Avcıları (Batuhan Kurt/Dokuz Eylül Üniversitesi)
Jüri özel ödülü: Çalıkuşu (Esra Yıldırım/Selçuk Üniversitesi)
Jüri özel ödülü: Giderayak (Özgür Cem Aksoy/ Dokuz Eylül Üniversitesi)
- Adana Kısa Film Yarışması
9 filmin seçici kurul tarafından izlendiği yarışmada ödüle layık görülen film ve yönetmenler şöyle:
Orhan Kemal birincilik ödülü: Yıkık Kentler Senfonisi (Kerem Sürmeli)
Yaşar Kemal ikincilik ödülü: Sınıf (Elif Parlak)
Muzaffer İzgü üçüncülük ödülü: Taşköprü'yü Kim Yaptı (Ümit Güç)
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