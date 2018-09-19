25. Uluslararası Adana Film Festivaline doğru

Adana'da, 22-30 Eylül'de düzenlenecek 25. Uluslararası Adana Film Festivali'nde, uluslararası film festivalleri için ürettiği festival gazeteleriyle tanınan Screen International, günlük gazete çıkaracak.

Adana Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 25. yılında Uluslararası Adana Film Festivali'nin Türkiye'de bir ilke daha imza attığı belirtildi.

Screen International'ın editörü Matt Mueller önderliğindeki ekibin, Adana Film Festivali'ne festival gazetesi çıkarmaya geleceği aktarıldı. 28 ve 29 Eylül'deki günlük gazetelerin, hem Ulusal Uzun Metraj Yarışması heyecanının son günlerinin nabzını tutacağı hem de 25. yıla özel konularla festivale uluslararası bir boyut kazandıracağı bildirildi.

Adana Film Festivali Uluslararası Program Direktörü Kerem Akça'nın gerçekleştirdiği ortaklık kapsamında Adana Film Festivali'nin, Screen International'ın Cannes 2018'deki sayılarında, Eylül dergisinde ve web sitesinde reklam verme imkanı bulduğu da kaydedildi.

- Screen International

Cannes, Berlin, Toronto gibi en gözde film festivallerinde, en köklü günlük gazeteleri çıkaran dergiler Screen International, Hollywood Reporter ve Variety'dir. 1889 yılında kurulan, bugünkü formatını 1975'te alan İngiliz kuruluşu Screen, 2001’den beri de internet gazetesi olarak varlık gösteriyor. Screen, uluslararası festivallerde özellikle arkasına koyduğu yıldız tablosuyla yarışmaların nabzını tutmasıyla nam salmış bir yayın organı. Bu konuda 2014'te Cannes'da "Kış Uykusu"yla Nuri Bilge Ceylan'ın yaşayacağı Altın Palmiye zaferini günler öncesinden belli ederek uluslararası saygınlığını da artırmıştı.

