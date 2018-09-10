Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi tarafından düzenlenen 25. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde, "Zorba" isimli eser sanatseverlerle buluştu.

Aspendos Antik Tiyatrosu'nun tarihi atmosferinde gerçekleştirilen gösteriye, Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen dünyanın en beğenilen bale eserlerinden biri olarak kabul edilen "Zorba" ile devam edildi.

Nikos Kazancakis’in dünyaca ünlü başyapıtı, Mikis Theodorakis'in müziği, Lorca Massine'nin metni ve koreografisi ile hayat bulan "Zorba"nın orkestra şefliğini ise Bujor Hoinic yaptı.

Gösteri protokol, çok sayıda yerli ve yabancı sanatsever tarafından izlendi. İzleyiciler eserin sonunda orkestra ve sanatçıları ayakta alkışladı.

Festival boyunca toplam 4 gösterinin sahneleneceği 25. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde 13 Eylül Perşembe günü "Bolşoy" Balesi sanatseverlerle buluşacak. Festival 18 Eylül'de Guiseppe Verde'nin "Aida" isimli gösterisiyle sona erecek.

- Dünyaca Ünlü "Zorba" Kültürlerarası Bir Köprü