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25. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 22:46 | Son Güncelleme

25. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'ne, "Zorba" isimli bale gösterisi ile devam edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi tarafından düzenlenen 25. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde, "Zorba" isimli eser sanatseverlerle buluştu.

Aspendos Antik Tiyatrosu'nun tarihi atmosferinde gerçekleştirilen gösteriye, Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen dünyanın en beğenilen bale eserlerinden biri olarak kabul edilen "Zorba" ile devam edildi.

Nikos Kazancakis’in dünyaca ünlü başyapıtı, Mikis Theodorakis'in müziği, Lorca Massine'nin metni ve koreografisi ile hayat bulan "Zorba"nın orkestra şefliğini ise Bujor Hoinic yaptı.

Gösteri protokol, çok sayıda yerli ve yabancı sanatsever tarafından izlendi. İzleyiciler eserin sonunda orkestra ve sanatçıları ayakta alkışladı.

Festival boyunca toplam 4 gösterinin sahneleneceği 25. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde 13 Eylül Perşembe günü "Bolşoy" Balesi sanatseverlerle buluşacak. Festival 18 Eylül'de Guiseppe Verde'nin "Aida" isimli gösterisiyle sona erecek.

- Dünyaca Ünlü "Zorba" Kültürlerarası Bir Köprü

1989 yılında gerçekleştirilen prömiyeri ile dünya bale repertuvarında vazgeçilmez bir yer edinen eser, John isimli bir Amerikalının küçük bir Yunan kasabasına gelmesiyle başlar.

Etkilendiği ve parçası olmak istediği geleneklerin cazibesine kapılarak güzel bir dul olan Marina'ya aşık olan John, Marina'dan da karşılık bulur.

Yabancı birine aşık olduğu için Marina'ya köylüler karşı çıkar, üstelik Marina, köyün yakışıklı delikanlısının aşkını da yok saymıştır. Ancak John ile Marina'ya, John'un dostu Zorba sahip çıkar. Çift, kimsesi olmayan, ancak güçlü ve özgür bir adam olan Zorba'nın sayesinde aşklarını yaşama fırsatı bulurlar.

Köylüler birlik ve geleneklerini korumak gayretindedir. Zorba, zavallı John´u köylülerin elinden zor da olsa kurtarırken sevgilisi Marina, intikam peşinde koşan kalabalığın kurbanı olur.

Yaşama küsen Zorba, sirtaki oynayarak teselli bulurken, John ve diğerleri de bu dansa katılır.

Herkes yeni bir yaşam için teselli, af ve dayanma gücü arayışı içindedir.

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Antalya Serik 25. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali Kültür ve Turizm Bakanlığı

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