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"25. Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 16:03 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran: - "Dış politika tasavvurumuz, çatışmaların barışçıl çözümü, uluslararası hukuk, insan hakları ve demokrasinin yaygınlaştırılmasından oluşuyor"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Dış politika tasavvurumuz, çatışmaların barışçıl çözümü, uluslararası hukuk, insan hakları ve demokrasinin yaygınlaştırılmasından oluşuyor." dedi.

Bakanlık bünyesindeki Diplomasi Akademisince başkentte "25. Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programı"nın açılışı yapıldı.

Program açılışına, yabancı misyon şefleri, 60'ın üzerinde ülkenin hariciyesine mensup genç diplomatlar, bürokrasi temsilcileri, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Açılışta konuşan Bakan Yardımcısı Kıran, bugünün dünyasında çok merkezli güç dağılımına ve uluslararası ilişkilere doğru bir dönüşüm süreci yaşandığını söyledi.

Kıran, "Ancak ana konsept 'tereddüt' olarak beliriyor. Tahmin edilebilirlilik çok kısıtlı kalıyor." ifadesini kullandı.

Dünyada birçok bölge ve ülkenin, farklı güç merkezlerinin meydan okumalarına vekalet savaşları ile tanıklık ettiğini kaydeden Kıran, popülist trendlere değinerek, şöyle devam etti:

"Popülist trendler birçok gelişmiş ve gelişen ülkede güç kazanıyor. Türkiye'yi çevreyelen bölge, farklı dinamik ve ciddiyet çaplarında küresel şoklara açıktır. Bu tasavvurda biz 'Girişimci ve İnsani' başlıklı kendi dış politikamızı geliştiriyoruz. Dış politika tasavvurumuz, çatışmaların barışçıl çözümü, uluslararası hukuk, insan hakları ve demokrasinin yaygınlaştırılmasından oluşuyor. Girişimci dış politika aktif olmak demektir, pasif değil. İnisiyatif sahibi ve sorumluluk alan Türkiye demektir. Suriye krizinin çözümünde Cenevre ve Astana mekanizmalarına katkılarda bulunduk. Kudüs üzerine iki defa İslam İşbirliği Teşkilatını (İİT) olağanüstü toplantıya çağırdık."

Bugün başlayan ve 65 ülkeden 65 genç diplomatın katıldığı eğitim programı 21 Nisan'a kadar sürecek.

Eğitim kapsamında, 12 Nisan'da sertifika töreni yapılacak. Ayrıca katılımcılara Türkiye'nin kültürel zenginliklerinin tanıtımı için Kapadokya, Hattuşa, Konya, Antalya ve İstanbul da gezdirilecek.

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"25. Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programı" dışişleri bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı Yavuz Selim Kıran

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