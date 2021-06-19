Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı 40 milyonu geçti. Bakan Koca tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin en çok aşı yapan 9. ülke olduğu bilgisi yer aldı. Bakan Koca SGK'ya kayıtlı tüm vatandaşların aşı randevusu alabileceğini söylemişti. Bu ifadelerin ardından aşıya yoğun talep geldi. Hastanelerde gün içerisinde binlerce vatandaşa aşı yapılıyor. Aşı konusunda yaş sınırı aşağı indi. Bunun ardından "25 yaş ve üstü aşı randevusu ne zaman açılacak?" , "25 yaş ve üzeri ne zaman aşı olacak?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

25 YAŞ VE ÜSTÜ AŞI RANDEVUSU NE ZAMAN AÇILACAK? 25 YAŞ VE ÜZERİ NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Aşı sırasının yakın zamanda 20'li yaşlara geleceği öngörülüyor. Aşı sırası geldiği halde aşı olmayan vatandaşlara ise sıra 4. aşamada gelecek. 4. aşamada söz konusu kişiler aşı olabilecek.

Bakan Koca'nın duyurusundan sonra SGK'ya kayıtlı olan tüm vatandaşların aşılanma süreci başladı. Öte yandan 35 yaş üstü, film ve dizi prodüksiyon ekipleri, öğretmenler, üniversite personeli, müzisyen, öğretim üyeleri ve gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları, avukatlar, kuaförler ve berberler, şehir içi ve şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı, kargo çalışanları ile kuryeler aşılama programı kapsamına alındı.