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25 yaşındaki genç, çalıştığı pastanede ölü bulundu

06.04.2021 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde iş arkadaşlarının haber alamadığı 25 yaşındaki genç, çalıştığı pastanede ölü bulundu.Olay, Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Kefken Caddesi’nde meydana geldi.

25 yaşındaki genç, çalıştığı pastanede ölü bulundu

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde iş arkadaşlarının haber alamadığı 25 yaşındaki genç, çalıştığı pastanede ölü bulundu.
Olay, Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Kefken Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir pastanede çalışan 25 yaşındaki Orhan Murat Kayı’dan haber alamayan iş arkadaşları pastaneye gitti. Kayı’nın pastanede hareketsizce yattığını gören iş arkadaşları, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Kayı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Kayı’nın cenazesi otopsi incelemesini yapılmak üzere Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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