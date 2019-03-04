HABER

25 yaşındaki genç yol kenarında ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 22:06 | Son Güncelleme

Samsun’un Alaçam ilçesinde 25 yaşındaki genç yol kenarında ölü bulundu.Olay, Kadıköy Çuhakümesi Mahallesi’nde meydana geldi.

25 yaşındaki genç yol kenarında ölü bulundu

Samsun’un Alaçam ilçesinde 25 yaşındaki genç yol kenarında ölü bulundu.
Olay, Kadıköy Çuhakümesi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, set kenarında bir şahsın yerde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve polise bildirdi.Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yerde yatan Celal Durmaz’ın (25) hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ekipleri yaptıkları inceleme sonunda, hayatını kaybeden Celal Durmaz’ın bulunduğu yerde kırık araç parçaları buldu. Bir araca ait parçaları toplayan olay yeri ekipleri, aracın çarpması sonucu Celal Durmaz’ın hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruyor. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından şahsın cesedi otopsi yapılmak üzere Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

25 yaşındaki genç yol kenarında ölü bulundu

25 yaşındaki genç yol kenarında ölü bulundu

25 yaşındaki genç yol kenarında ölü bulundu

25 yaşındaki genç yol kenarında ölü bulundu

Gören şaşıp kaldı! Isınması için içeri aldılar, bakın o ne yaptı!Gören şaşıp kaldı! Isınması için içeri aldılar, bakın o ne yaptı!
Elazığ'da tefecilere operasyon: 12 gözaltı Elazığ'da tefecilere operasyon: 12 gözaltı 
Erzincan'da yastıkların içinde 293 kilo 200 gram eroin ele geçirildiErzincan'da yastıkların içinde 293 kilo 200 gram eroin ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rekabet Kurumu 23 zincir markete soruşturma açtı

Rekabet Kurumu 23 zincir markete soruşturma açtı

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Meydan savaşı! Taşlarla saldırdılar

Meydan savaşı! Taşlarla saldırdılar

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangını çıkaran caninin ifadesi ortaya çıktı! Böyle görüntülendi

O cani Beyoğlu'nda böyle görüntülendi

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Bursa'da genç kadın kendisini 4. kattan aşağı attı

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

İstanbul'da kan donduran cinayet

İstanbul'da kan donduran olay!

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Adana'da rezidansın 11. katından düşen kadın hayatını kaybetti

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.