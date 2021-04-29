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  4. 25 yaşındaki 'kara dul' 77 yaşındaki 'emlak kralı' eşini öldürdü

25 yaşındaki 'kara dul' 77 yaşındaki 'emlak kralı' eşini öldürdü

29.04.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'da işlenen bir cinayet dünya basınında yoğun ilgisini çekmiş durumda. Zira 25 yaşındaki genç bir kadın 77 yaşındaki 'emlak kralı' eşini zehirleyerek öldürmekle suçlanıyor.

25 yaşındaki 'kara dul' 77 yaşındaki 'emlak kralı' eşini öldürdü

25 yaşındaki Saki Sudo geçtiğimiz çarşamba, yazdığı kitapta kendini 'Don Juan' olarak tanımlayan 77 yaşındaki milyarder eşi Kosuke Nozaki'yi öldürme suçlamasıyla gözaltına alındı.

Olay, 2018'de evlenen çiftin, evliliğinden 3 ay sonra meydana geldi.

Kadının akşam yemeği sırasında, eşine internetten araştırıp öğrendiği bir zehri enjekte ettiği belirtildi.

Cinayetle birlikte iş insanının 2016 yılında "Kishu'nun Don Juan'ı: Güzel kadınlara 3 milyon yen veren adam' diye bir kitap çıkarması gündeme geldi.

Nozaki'nin ölümünden eşine 12 milyon dolarlık bir servet kaldı ancak kadın bu serveti mahkeme nedeniyle kullanamıyor.


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cinayet Japonya

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