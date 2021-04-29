25 yaşındaki 'kara dul' 77 yaşındaki 'emlak kralı' eşini öldürdü

25 yaşındaki Saki Sudo geçtiğimiz çarşamba, yazdığı kitapta kendini 'Don Juan' olarak tanımlayan 77 yaşındaki milyarder eşi Kosuke Nozaki'yi öldürme suçlamasıyla gözaltına alındı.

Olay, 2018'de evlenen çiftin, evliliğinden 3 ay sonra meydana geldi.

Kadının akşam yemeği sırasında, eşine internetten araştırıp öğrendiği bir zehri enjekte ettiği belirtildi.

Cinayetle birlikte iş insanının 2016 yılında "Kishu'nun Don Juan'ı: Güzel kadınlara 3 milyon yen veren adam' diye bir kitap çıkarması gündeme geldi.

Nozaki'nin ölümünden eşine 12 milyon dolarlık bir servet kaldı ancak kadın bu serveti mahkeme nedeniyle kullanamıyor.



