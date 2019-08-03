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2,5 yaşındaki kız çocuğu kaldıkları çadırda ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2019 23:13 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, 2,5 yaşındaki yabancı uyruklu kız çocuğu Şehad Gadra, kaldıkları çadırda ölü bulundu.

2,5 yaşındaki kız çocuğu kaldıkları çadırda ölü bulundu

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde, 2,5 yaşındaki yabancı uyruklu kız çocuğu Şehad Gadra, kaldıkları çadırda ölü bulundu.
Olay, ilçeye bağlı Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 gün önce kaçak yollarla ülkeye giriş yapan ve ilçede mevsimlik işçi olarak çalışan Necah Gadra ve Goden Gadra, tarladan çadırlarına döndüklerinde, çadırda bıraktıkları çocukları Şehad Gadra'yı buzdolabının yanında hareketsiz halde yatarken buldu. Olay yerine çağırılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucu netlik kazanacağı belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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2,5 yaşındaki kız çocuğu kaldıkları çadırda ölü bulundu2,5 yaşındaki kız çocuğu kaldıkları çadırda ölü bulundu

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