2,5 yaşındaki kızını bakıcıya terk eden anneye beraat

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, gece kulübünde solistlik yapan Arzu G. (39), 2,5 yaşındaki kızını bakıcıya bırakıp bir daha dönmedi. Bakıcı, 15 gün sonra çocuğu Altındağ Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Anne Arzu G., 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali', bakıcı Samiye O. da küçük kızın vücudundaki yaralar nedeniyle 'eziyet ve kötü muamele' suçundan tutuksuz yargılandıkları davalarda beraat etti. Mahkemenin gerekçeli kararında çocuğun bakıcıya teslim edilmesini, aile yükümlülüğünün yerine getirilmesi olarak değerlendirmesi dikkat çekti. Soruşturma ve dava dosyasına giren bilgilere göre; gece kulübünde solist olan Arzu G., Mayıs 2016'da, o dönem 2,5 yaşında olan kızı A.M.G.'yi, bakıcı Samiye O.'ya bıraktı. Samiye O., annesi geriye dönmeyen, arayıp, sormayan küçük kızı 15 gün sonra Altındağ Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Yapılan kontrolde küçük kızın vücudunda morluk, sigara izmariti izleri ve yaralar saptandı. Bunun üzerine küçük kız yurda yerleştirilirken, savcılık soruşturma başlattı.

'TESLİM ETTİĞİMDE YARA YOKTU, ŞİKAYETÇİYİM' Anne Arzu G., savcılık ifadesinde "Çocuğu teslim ettiğimde vücudunun hiçbir yerinde yara izi yoktu. Benden 500 lira bakıcı parası istediler. 'Param yok, çocuğu otele bırakın' dedim. Ancak parayı almadan çocuğu vermeyeceklerini söylediler. Ben çocuk yurda yerleştirildiği için vücudunda yara olup olmadığını görmedim. Zarar görmesine kim neden olmuşsa davacı ve şikâyetçiyim" dedi. 'VÜCUDUNDAKİ İZLERLE BİR İLGİMİZ YOK' Samiye O. ise "Eve ilk getirdiğinde çok kirli olması nedeniyle üzerini çıkarıp, banyo yaptırmak istedim. Çocuğun omzunda ısırık izlerini, çenesinin altında iki taraflı morluk ve sırtında sigara söndürülmüş gibi açık yara izlerini fark ettim. Bunun üzerine eşime çocuğu geri götürmesini söyledim. Ancak eşim, 'Yazık görmüyor musun, geri götürsek kim bilir ne yaparlar?' diyerek beni ikna etti. Hatta eşime, çocuğu ilk bakıcısının dövdüğünü söylemiş. Bir süre baktık. Ancak annesi aramayınca çocuğu polis merkezine götürdük. Bizim çocuğun vücudundaki izlerle bir ilgimiz yok" diye konuştu.

ANNE VE BAKICIYA BERAAT Soruşturma sonunda anne Arzu G., hakkında Ankara 36'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali', bakıcı Samiye O., hakkında da Ankara 30’uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kötü muamele ve eziyet etme' suçlarından dava açıldı. Yargılamalar sonunda bakıcı Samiye O., suçsuz bulunarak beraat etti. Anne Arzu G. de, 2018 yılında sonuçlanan davada beraat etti. 'BAKICIYA TESLİM EDEREK YÜKÜMLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMİŞ' Mahkemenin gerekçeli kararında, günümüz ekonomik koşullarında çalışan anneler tarafından çocuklarının bu şekilde bakıcılara teslim edildiğinin gerçek olduğuna dikkat çekilerek şöyle denildi: Bakıcıların çocuklara karşı yaptıkları işkence veya eziyet olarak kabul edilebilecek eylemlerin, anne ve babaların çocuklarıyla ilgilenmedikleri anlamı taşımadığı, ebeveynlerin amacının kendilerinin çalışmaları nedeniyle çocukların bakımıyla yeterince ilgilenemediklerinden bu bakımın ücret karşılığı temin olduğu, bakıcıya teslim edilmesinin aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün gereğinin yerine getirilmesi olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.