HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 2.5 yaşındaki Yüsra'nın, 24 saat sonra mucize kurtuluşu

2.5 yaşındaki Yüsra'nın, 24 saat sonra mucize kurtuluşu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 22:51 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Mustafa Paşa Mahallesi'nde, enkaz içerisinden gelen ses üzerine anne ve kızı Yüsra Yıldız'a (2.5) ulaşan ekipler, 24 saat sonra Yüsra'yı enkazdan çıkardı.

Fatih POYRAZ- İbrahim KÖRDEMİRCİ- Harun ÖZLAP/ANKARA, (DHA)- ELAZIĞ'da, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Mustafa Paşa Mahallesi'nde, enkaz içerisinden gelen ses üzerine anne ve kızı Yüsra Yıldız'a (2.5) ulaşan ekipler, 24 saat sonra Yüsra'yı enkazdan çıkardı. Annenin çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.
Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi üzerinde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD ve UMKE ekipleri başta olmak üzere ekiplerin arama kurtarma çalışmaları aralıksız aralıksız devam etti. Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binada yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları sırasında Jandarma Arama Kurtarma timleri, enkaz altında kalan bir kadınla iletişim sağladı. Ekipler, kadının kucağında 2.5 yaşındaki çocuğu Yüsra Yıldız'ın da olduğunu tespit etti.
Yaklaşık 24 saatin ardından kadın sesini duyan ekipler, hemen harekete geçti. Artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede kadın ve çocuğunun zarar görmemesi için çalışmalarını titizlikle sürdüren ekipler, annenin 2,5 yaşındaki kızını saat 20.30 sıralarında enkazdan çıkararak kurtardı. Enkazdan çıkarılan ve yaralı olan Yüsra, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Molaz yığınları altında kolu sıkışan anne Ekiplerin anneyi kurtarmak için çalışması sürüyor.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İçişleri Bakanlığı açıkladı! 3 terörist ikna edilerek teslim olduİçişleri Bakanlığı açıkladı! 3 terörist ikna edilerek teslim oldu
Deprem paniği güvenlik kamerasına yansıdıDeprem paniği güvenlik kamerasına yansıdı
Saçtan cilde soğan suyunun faydaları!Saçtan cilde soğan suyunun faydaları!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan deprem bölgesi Elazığ'da açıklamalar

Erdoğan'dan deprem bölgesi Elazığ'da açıklamalar

Tahmin ettiği depremlerle gündem olmuştu!

Tahmin ettiği depremlerle gündem olmuştu!

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

'Vergini sor hakkını sor o ayrı. Ama Kızılay'ı...'

'Vergini sor hakkını sor o ayrı. Ama Kızılay'ı...'

Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

AFAD depremin son bilançosunu açıkladı

AFAD depremin son bilançosunu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ depremi öncesi paylaşımları gündem oldu, soru yağmuruna tutuldu

Elazığ depremi öncesi paylaşımları gündem oldu, soru yağmuruna tutuldu

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Soylu'dan son dakika açıklaması: Göçük altında iki vatandaşımızın sesini duyduk

Soylu: Göçük altında iki vatandaşımızın sesini duyduk

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 3 terörist ikna edilerek teslim oldu

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 3 terörist ikna edilerek teslim oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Elazığ'daki hastanede yaralıları ziyaret etti

İmamoğlu, Elazığ'da yaralıları ziyaret etti

Elazığ Depremi'nde son durum! Cumhurbaşkanlığı açıkladı

Elazığ Depremi'nde son durum! Cumhurbaşkanlığı açıkladı

25 Ocak Cumartesi Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı! İşte kazandıran sayılar

Sayısal Loto'da kazandıran sayılar belli oldu!

Hatay’da bir genç kız çeyizini depremzedelere bağışladı

Çeyizini depremzedelere bağışladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.